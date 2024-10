Tecnologia e lusso. Un gioiello dei mari da 43 metri pronto per viaggiare

Viareggio, 16 ottobre 2024 – Codecasa ha consegnato all’armatore il Gioia, yacht dislocante totalmente custom, cioè realizzato su misura come l’ha voluto il proprietario stesso. La nave da diporto ha una lunghezza fuori tutto di 43 metri con scafo in acciaio progettato da Pierluigi Ausonio e sovrastruttura in alluminio. E’ la sesta unità di questa fortunata serie che ha riscosso un rilevante successo di vendite. I magnifici arredi interni nascono dalla stretta collaborazione tra Codecasa e Zepeda Design. A bordo si trovano due spaziosi saloni, quattro ampie cabine ospiti, una grande suite dedicata all’armatore collocata a prua del ponte coperta, e attrezzate zone di servizio.

Molto spazio e comfort per gli spazi all’esterno, distribuiti su tre ponti e alla immancabile zona relax con vasca Jacuzzi sul ponte sole. Con la sua inconfondibile linea raffinata e accattivante “Gioia”, nome che rivela il sentiment del proprietario, non passerà certamente inosservata. Come dotazioni principali, la nave è equipaggiata con due motori Caterpillar da 1600 cavalli e può raggiungere la velocità di 16 nodi (29 km.ora) a dislocamento leggero, cioè non a pieno carico, per un’autonomia di 4.000 miglia (6.400 km.) ad 11 nodi (20 km.ora) di velocità di crociera per una navigazione confortevole e sicura in ogni condizione meteo marina.

Lo yacht presenta volumi interni e ampi spazi che assicurano la massima vivibilità e privacy in tutti gli ambienti. L’anno prossimo Codecasa festeggerà i 200 anni con tre nuove unità. Un Classic da 33,5 metri che rispecchia i “panfili” di decenni addietro, e altre due unità, un 57 ed un 58 metri.