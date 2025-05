Il club Velico pensa in grande. Attività per tutto l’anno. Lezioni anche agli studenti

In estate lezioni per i turisti, più la novità dei corsi invernali rivolti alle scuole in modo da tenere, è proprio il caso di dirlo, la barra dritta tutto l’anno. Dopo la conferma del consiglio direttivo per i prossimi quattro anni, il club Velico di Motrone amplia gli orizzonti e pensa in grande. Il nuovo progetto, già illustrato alle scuole lo scorso ottobre, è stato presentato domenica a Comune e Consorzio mare Versilia in un apposito "Open day" a cui era presente anche il direttore del Museo Mitoraj Frank Boehm in veste di neo socio del club. "Tramite la Federazione italia vela e in accordo con il ministero della pubblica istruzione – spiega Roberto Agnoli, al suo secondo mandato da presidente – daremo il via alla ’Vela scuola’ portando gli istruttori nelle scuole elementari e medie per le lezioni di teoria. Le faremo in palestra utilizzando il simulatore che la Fiv ci ha messo a disposizione. In pratica ci sono una barca collocata su pedana e un enorme ventilatore che fa vento replicando la posizione della barca come quando è in mare. Lo avevamo portato a Tonfano per ’Marina in fiore’: per i bimbi è una giostra, imparano le manovre giocando".

Il ciclo di lezioni, gratuite, sarà a cura dell’istruttrice Valentina Parodi, presente domenica insieme al vice presidente del club Michele Coluccini, a quello del Consorzio mare Versilia Francesco Verona e al vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani. "Il nostro obiettivo – prosegue Agnoli – è trasmettere l’amore per il mare e il bisogno di tutelare l’ambiente. Tra l’altro ci siamo associati alla Federazione della pesca sportiva perché anche questo è un modo di vivere il mare. Non si può più sopravvivere se limitiamo le attività a soli due-tre mesi. Ogni anno avviciniamo al mare centro persone ed è già buono. Stiamo pensando ad altre iniziative, tipo una serata sull’antico forte di Motrone. Ora faremo promozione nelle scuole per raccogliere le adesioni e ricordo che dal 31 maggio al 2 giugno faremo il ’Vela day’ gratis per chiunque (dalle 11 alle 16,30, informazioni 0584-745366, ndr).

Al club, composto da 145 soci, va il plauso del vicesindaco Bresciani: "Accogliamo con piacere e massima collaborazione la volontà del club di condividere con il nostro sistema scolastico, anche nei mesi invernali, le attività sportive e quelle di avviamento alla pratica della vela".