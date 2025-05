Presentato ’Interreg Ricco’. Il Comune al lavoro con partner internazionali

Nuova vetrina di caratura internazionale per il comune di Viareggio, capofila del progetto "Interreg Ricco". A metà della scorsa settimana, si è tenuta una due giorni per presentare questa interessante iniziativa a partner provenienti dall’estero.

Nello specifico, si tratta di un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma nato per promuovere la cooperazione tra regioni e Paesi europei che condividono confini geografici, con l’obiettivo di affrontare insieme sfide comuni e sviluppare il territorio in modo integrato e sostenibile.

Il primo incontro tra i vari partner del progetto "Interreg Ricco" si è svolto giovedì e venerdì proprio a Viareggio. Il Comune, come detto, riveste il ruolo di capofila, mentre l’iniziativa nel suo complesso si svolge in partnership con provincia di Lucca, provincia di Sassari, Cciaa di Nuoro, Anci Liguria, comune di Bastia, ufficio del turismo di Bastia e Toulon Var Tecnologie e con la Fondazione Carnevale di Viareggio sub-partner operativo.

"Un importante e interessante progetto per il nostro territorio – si legge in una nota del Comune – che oltre a portare significative risorse economiche nei prossimi due anni, contribuirà allo sviluppo di innovativi progetti in ambito culturale grazie alla cooperazione internazionale".

L’iniziativa, inserita nell’ambito del programma europeo Interreg Italia-Francia Marittimo, punta a valorizzare la creatività, la cultura e l’identità dei territori costieri attraverso la cooperazione tra istituzioni, enti culturali e comunità locali. Il progetto "Ricco" – acronimo di Rafforzamento dell’Industria Culturale e Creativa con l’Open Innovation– ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione culturale, sostenere le economie creative, rafforzare le reti transfrontaliere e favorire lo scambio di competenze tra realtà artistiche e produttive dell’area mediterranea.

A dare il benvenuto agli ospiti alla presentazione del progetto, che si è tenuta negli splendidi spazi della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea nella suggestiva location di Palazzo delle Muse, è stato il vicesindaco della città di Viareggio Valter Alberici. Tra le sue deleghe, infatti, c’è pure quella alla progettazione europea per le strategie di sviluppo. Con l’occasione, il vicesindaco ha posto l’accento sull’importanza del dialogo e della condivisione di buone pratiche per costruire comunità più coese e territori più attrattivi. Sempre nel medesimo contesto, Alberici ha ribadito con forza il ruolo fondamentale dei programmi europei come "Interreg" nel sostenere lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree locali soprattutto in ambito culturale.

All’incontro con i partner europei tenutosi a Palazzo delle Muse erano presenti, in rappresentanza del comune di Viareggio, anche la presidente del consiglio comunale Paola Gifuni e alcuni consiglieri comunali. Per la Fondazione Carnevale sono intervenuti la presidente Maria Lina Marcucci, che ha accolto gli ospiti nei locali dell’archivio storico del Museo del Carnevale, e il vice presidente Marco Szorenyi. Nei due giorni di avvio dei lavori del progetto, gli ospiti presenti a Viareggio si sono confrontati alla Cittadella del Carnevale e alla Gamc per definire le attività da realizzare nel biennio 2025-2026 tra workshop tematici, momenti formativi, laboratori ispirati all’innovazione, affermando il ruolo della cultura come motore di sviluppo sostenibile. Un primo passo, dunque, verso un potenziamento dei legami in ambito culturale come pilastro per una crescita a 360 gradi delle realtà protagoniste dell’iniziativa, con benefici previsti per tutti i soggetti coinvolti.

RedViar