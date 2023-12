Viareggio, le stelle del capodanno insieme al ristorante: Zero, Vanoni e Venier

Viareggio (Lucca), 31 dicembre 2023 - La foto delle stelle: Mara Venier (con cappello natalizio), Renato Zero in consueto total black e Ornella Vanoni in viola, che di solito come colore agli artisti non piace molto per ragioni scaramantiche. Due icone della musica italiana e una della tv abbracciate insieme a Viareggio, dove passano insieme il capodanno: la reunion vedrà al centro il Grand Hotel Principe di Piemonte con un cenone già esaurito da tempo con tanto di lunga lista d’attesa. In tavola le creazioni dello che stellato Giuseppe Mancino, che pochi giorni fa (e per il quinto anno consecutivo) ha realizzato a scopo benefico 600 pasti di Natale per i bisognosi.