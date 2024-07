Miss Capezzano Pianore, doppietta viareggina

Camaiore (Lucca), 29 luglio 2024 – Doppietta viareggina nella selezione di Miss Toscana alla “Festa di prima estate” a Capezzano Pianore. Ha vinto Alice Belli, studentessa di 20 anni che ha preceduto la 18enne Penelope Bonuccelli. Le due ragazze di Viareggio erano state protagoniste anche di altre selezioni. Per Alice Belli si tratta del secondo successo parziale dopo quello ottenuto a Sambuca (Firenze) nella prima serata in assoluto dell’edizione 2024 del concorso.

Alice Belli studia Scienze della Comunicazione all’Università di Pisa e sogna di fare la giornalista. L’ha iscritta al concorso la sorella del suo ragazzo che ha partecipato a Miss Toscana negli anni scorsi. Penelope Bonuccelli, anche lei studentessa, ha avuto la consolazione della fascia di seconda arrivata e di tanti applausi. Terzo posto con la fascia di Framesi per la pisana di 19 anni Giulia Guerriero che ha preceduto Ludovica Pieraccioni 18 anni di Regnano Villa, paese della Lunigiana in provincia di Massa-Carrara. Quinto posto per Rachele Innocenti 18 anni di Pietrasanta.

La serata è andata in scena sulla via Italica a Capezzano nel quadro del tradizionale appuntamento organizzato dal Ccn Le Botteghe della Befana che conta ben trentadue associati. Ventidue le ragazze in gara arrivate da tutta la Toscana e presentate in passerella dall’effervescente Raffaello Zanieri. La giuria era composta dal presidente Andrea Pagliai, titolare di Ottica Centro Visione, dalla segretaria Irene Piconcelli (commerciante), dal vice sindaco di Camaiore Andrea Favilla, dall’assessore all’ambiente del Comune di Camaiore Sara Pescaglini, dall’assessore alla pianificazione del territorio ed edilizia privata di Camaiore Iacopo Menchetti, dal massaggiatore Daniele Andolfi, da Antonietta Ciafro, personaggio molto conosciuto nella floricoltura, e da Elisa Zei in rappresentanza di Miluna.

Hanno giudicato le ragazze che sono state protagoniste di tre sfilate, l’ultima delle quali con gli occhiali di Ottica Centro Visione. La vincitrice Alice Belli è stata premiata dal sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, dalla presidente del Ccn Le Botteghe della Befana Maria Assunta Ferragina e dalla Miss Toscana in carica Giada Pieraccini di Pozzi di Seravezza che è stata l’ospite d’onore su quel palco che la vide trionfare la scorsa estate.

La seconda classificata Penelope Bonuccelli è stata premiata dagli assessori Andrea Favilla e Sara Pescaglini, la terza classificata Giulia Guerriero ha ricevuto la fascia da Simona Roventini, dell’omonimo negozio di parrucchieri di Arena Metato (Pisa).