Il Carnevale ha ‘’invaso’’ la Pineta

Viareggio, 28 luglio – L’atmosfera del Carnevale di Viareggio ha invaso la Pineta di Ponente con una sfilata straordinaria delle mascherate in gruppo e delle maschere isolate dell’edizione 2024. Mentre questa sera (domenica 28 luglio) dalle ore 21 il palcoscenico del Teatro Estate, al centro del parco cittadino, accoglie tutti i bambini che sono stati protagonisti de “L’inCanto dei Rioni”; il Festival canoro dedicato ai Rioni di Viareggio che, lo scorso gennaio, ha visto i bambini interpretare brani inediti, composti per raccontare storie, maschere, tradizioni dei Rioni e cover di canzoni celebri del repertorio musicale carnevalesco. A presentare Daniele Maffei, speaker del Carnevale, ospite Fabrizio Longobardi, in arte “Il Solito Dandy”.

L’ultima volta che il Carnevale riempì di colori, musica e cartapesta la Pineta di Ponente di Viareggio fu il 14 e 15 agosto 1927. Due sfilate estive a cui parteciparono i carri primo e secondo classificati e la mascherata vincitrice. Sotto i pini, quell’anno, tornarono ad animarsi i carri allegorici “L’ultima pazzia del Carnevale…” di Alfredo Pardini, “Una scimmia presa in Carnevale” di Antonio D’Arliano e la mascherata “La tribù di Re Kekkardech al Carnevale” di Marcello Di Volo, Ubaldo Lubrano, Alfredo Morescalchi.

A quasi cento anni da quella manifestazione le mascherate in gruppo e le maschere isolate riportano la festa nel parco cittadino. La sfilata attraverserà prima il viale Cadorna, da via Zara a via Marco Polo, poi il viale Capponi, fino a via Vespucci e ritorno. Ad aprire il corteggio mascherato, insieme a Burlamacco, Ondina e alle maschere rionali, saranno le bande musicali la Filarmonica Versilia e “La Campagnola di Marlia”.

Il Carnival Summer show 2024 continuerà poi sabato 10 agosto (ore 21) con la “Notte dei Bozzetti 2025”, lo show in cui protagonisti sono gli artisti della cartapesta che, tra musica, coreografie e proiezioni, presenteranno i propri progetti artistici per il Carnevale che verrà. Domenica 11 agosto alle ore 21.30 la Cittadella del Carnevale ospita il concerto de Il Solito Dandy.