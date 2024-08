Genitori e figli in delirio per Annalisa: il concerto di Forte dei Marmi, “Tutti nel vortice”

Forte dei Marmi, 3 agosto 2024 – L’inizio del concerto è stato di grande impatto, dopo un’attesa iniziata nel pomeriggio con le prime code. Successo annunciato per Annalisa a Villa Bertelli.

L’artista in questo momento più cliccata, sempre ai primissimi posti nelle classifiche dei download, era in Versilia per una delle date del suo “Tutti nel vortice outdoor”, il tour che raggiunge le località di vacanza italiane. Una grande serata inter-generazionale: moltissimi i genitori con figli pre adolescenti.

L’inizio è stato con “Euforia”: accompagnata dal suo corpo di ballo, Annalisa indossava un completo bianco fatto da gonna e top. Delirio totale nel momento in cui ha portato sul palco alcune canzoni diventate vere e propri tormentoni.

Tra le altre anche “Storie brevi”, che canta in coppia con Tananai. La location più contenuta ha permesso un contatto più diretto con il pubblico. Ma il momento più “caldo” è stato sicuramente nel momento in cui l’artista di Savona ha cantato “Sinceramente”, il brano portato a Sanremo ascoltatissimo e conosciutissimo.

“Felice di essere per la prima volta qui a Villa Bertelli, non vedo l’ora di entrare nel vortice insieme a voi”, ha detto Annalisa a inizio serata. Poi appunto lo show, con una ventina di brani e almeno un paio d’ore di concerto.