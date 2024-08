Aspettando il Camaiore e il vento della poesia

Viareggio, 27 agosto 2024 - Il maltempo, nei giorni scorsi, non ha fermato 'Aspettando Camaiore'. L'incontro con lo scrittore Lorenzo Marone e il Presidente del Premio Letterario internazionale di poesia Michele Brancale e l'assessore Andrea Favilla si è spostato sul lungomare davanti alla Galleria Europa, con la conduzione di Claudio Sottili. Un confronto a più voci, pubblico compreso, incuriosito dalla riflessione sui diversi linguaggi che usiamo, come quello poetico, antidoto alla fretta e alla logica degli istanti. Nel corso della serata sono state presentate le opere degli scrittori finalisti che saranno votate dalla giuria popolare nella cerimonia finale presso l'Ariston sabato 21 settembre: Sauro Albisani, “In bilico” (Passigli); Luigi Cannillo, “Dal Lazzaretto” (La Vita Felice); Stefano Dal Bianco, “Paradiso” (Garzanti); Federica Maria D’Amato, “La montagna dell’andare” (Ianieri Edizioni Srls); Raffaela Fazio, “Gli spostamenti del desiderio” (Moretti & Vitali Editori). Premio Internazionale a Visar Zhiti per “Strade che scorrono dalle mie mani” (Puntoacapo Editrice). Premio per la diffusione della cultura poetica italiana ad Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri. Il Premio alla Carriera è stato attribuito a Vincenzo Guarracino, “Fiori e altri incanti” (Di Felice), mentre il Premio Speciale a Emilio Coco, “Del dolore e della gioia” (Campanotto). Per quest'anno è stato anche formalizzato un Premio in memoria di Rosanna Lupi e Paola Lucarini che sarà consegnato a Gianfranco Lauretano, “Questo spentoevo” (Graphe.it Edizioni). Segnalazione della Giuria: Anna Ruotolo, “Prodigi” (Pequod). Premio Camaiore Proposta “Vittorio Grotti”: Valentina Furlotti, “Fosforescenze” (Interno Libri Edizioni); Premio Siae Under 35 a Eleonora Cattafi, “Differire il giorno” (Marco Saya Editore). Altri autori e traduttori riceveranno una menzione. Qui tutta la lista dei riconoscimenti.

“Un borgo attraversato con una curiosa compagnia, le parole e il volto degli assenti che ci raggiungono quando tutto sembra perduto, la guerra che i padri si portavano sulle spalle e quella che i figli si portano dentro, stare in bilico tra una stagione e l'altra della vita, la fuga di Dio da quanti lo respingono per farsi compagno di chi non ha nessuno, le ferite della Storia all'origine di una nuova vita, l'interrogazione sulla propria identità, la vita disciolta nello scorrere e nello sparire nell’universo digitale che ci avvolge. Il Premio Letterario Camaiore-Belluomini – ha dichiarato il Presidente Brancale - si è misurato nella nuova edizione con questi temi e con gli autori che li hanno interpretati. La creazione del Premio per la diffusione della cultura poetica italiana, nell'ambito del Camaiore, e la sua assegnazione ad Andrea Riccardi, intende riconoscere il lavoro svolto in modi diversi ed efficaci per questo linguaggio che ha in Dante un riferimento irrinunciabile, tanto da essere filigrana dell'italiano come lingua della pace. Doveroso e con gratitudine il ricordo di Rosanna Lupi che ha guidato il Premio dopo Francesco Belluomini, e di Paola Lucarini, poetessa, animatrice culturale e amica, che a lungo ha condiviso la cura del Camaiore. I diversi riconoscimenti attribuiti, ai quali si aggiungono alcune menzioni, rendono conto di un percorso nuovo che potrà sicuramente essere perfezionato ma che, intanto, ha inteso dare spazio ai giovanissimi delle scuole, incontrati personalmente. Grazie al Sindaco Marcello Pierucci, agli assessori Andrea Favilla e Claudia Larini, al fattivo supporto della Segreteria, ai giovanissimi che hanno partecipato con loro composizioni al Camaiore: sette di loro sono entrati nella Giuria Popolare che giudicherà la cinquina. ‘Ogni giorno che passa/un problema di massa,/soffia vento lo stesso/sopra gli uomini gesso', scriveva Belluomini, convinto, come noi, che l'insistenza delle parole pensate riesca a smuovere e a fare crescere, soprattutto in questa stagione piena di tensioni che vanno pacificate”.