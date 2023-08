Zig-zag tra le buche "Asfaltate la strada" a Pietrasanta: richiesta di sicurezza

A quasi dieci anni dalla disastrosa frana che per un certo periodo isolò gli abitanti dal resto del mondo – al pari della vicina Vitoio – la frazione collinare di Castello reclama ancora una volta attenzione sul piano della sicurezza. Stavolta nel mirino ci sono le buche e i tombini che costringono i residenti a pericolosi zig-zag lungo l’unica strada che collega il paese a valle. La richiesta rivolta al Comune è che il manto venga asfaltato una volta per tutte, prima che qualcuno si faccia seriamente del male.

"Lungo la strada che porta a Castello – scrive Giorgio Venturini a nome degli abitanti – sono presenti vari tombini e buche che creano disagi al traffico veicolare, in particolare alle biciclette e ai ciclomotori. In diverse occasioni abbiamo fatto presente all’amministrazione comunale di provvedere all’asfaltatura della strada per far sì che si possano evitare cadute e incidenti visto che ci transitiamo ogni giorno". Venturini ricorda in proposito che l’amministrazione, durante alcuni incontri con i residenti, abbia assicurato che l’altatura sarebbe stata fatta al termine dei lavori del secondo lotto per la messa sicurezza del cedimento di una porzione di strada. "Sono diversi anni che il primo lotto è stato ultimato – conclude – ma non sappiamo con esatezza quando sarà fatto il secondo. Viste le condizioni attuali della strada chiediamo che si provveda con urgenza alla messa in sicurezza della strada". Con il sostegno del capogruppo di “Insieme per Pietrasanta“ Lorenzo Borzonasca: "La situazione a Castello è inadeguata a causa di una strada seriamente pericolosa: si faccia presto".