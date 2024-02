Zebre di nuovo vittoriose e salde al comando

viareggio

3

A. G. DICOMANO

0

VIAREGGIO: Carpita; C. Belluomini, Benedini, T. Ricci, D. Benedetti; St. Marinai, Minichino, Sapienza; Chicchiarelli; Brega, Ceciarini. (A disposizione: G. Santini, Benassi, Pizza, Bertacca, Coppola, Tomei, Scaranna, T. Belluomini, Fazzini). All. Stefano Santini.

ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO: Maionchi, Marchese, Cosi, Carnevale, Pantiferi, Reggioli, Nardoni, Bencini, Paggetti, Faye, Di Biasi. (A disposizione: Martini, Giordani, Bacocci, De Cao, Fabbri, Caramelli, Crescioli, Zeni). All. Lorenzo Governi.

Arbitro: Gianluca Noto di Pisa (assistenti di linea Lorenzo Santaera e Niccolò Ferrini di Pisa).

Reti: 21 pt Ceciarini, 33 pt St. Marinai; 42 st. Brega.

VIAREGGIO – Torna subito alla vittoria la capolista Viareggio che così mantiene il suo saldo +3 di vantaggio sulla seconda. Nella partita in cui il calciatore viareggino Cosimo Belluomini (anche stavolta tra i migliori in campo, giocando da terzino destro) taglia il traguardo delle 100 presenze con la maglia bianconera (con gli ultras che gli hanno dedicato uno striscione di festeggiamento), il Viareggio approccia subito bene il match casalingo, ritrovando capitan Carpita tra i pali (unico dei tre reduci dal Mondiale di beach soccer a partire subito titolare... mentre Bertacca e Fazzini si accomodano in panchina). In panchina vanno pure il difensore Benassi (alle prese con una distorsione al ginocchio) ed il centrocampista Pizza. La mossa tattica di Stefano Santini (privo del figlio 2005 Matteo per squalifica) dopo un quarto d’ora circa è l’inversione a sinistra fra il 2004 Sapienza (che da mezzala si abbassa a terzino) e Dario Benedetti (che da esterno basso si alza a braccetto). E il gol sblocca partita sgorga proprio da una giocata di Benedetti che si allarga e mette un gran cross da trequarti campo su cui in area si avventa “L’alligatore” Gabriele Ceciarini che attaccando bene il primo palo impatta al volo di sinistro anticipa il diretto marcatore e fa palo-gol. Poco oltre la mezz’ora c’è il raddoppio di Stefano Marinai che, servito dopo un recupero palla alto del 2003 Tommaso Ricci, parte dalla solita posizione defilata a destra accentrandosi sul suo chirurgico mancino inchiodando sul suo palo il rivedibile portiere ospite Maionchi che la combina grossa regalando con una “paperata” il 2-0 alle zebre. All’intervallo entrano subito Bertacca e Scaranna. Poi toccherà a Fazzini (che farà un partitone), il 2004 Coppola e infine il 2005 Tomei. La chiude bomber Brega (all’11° sigillo stagionale) con rasoterra nel finale su assist super di Fazzini. Il Viareggio domenica sarà sul campo della Real Cerretese.