Yare è pronto a salpare. Benetti e il varo a scivolo

VIAREGGIO

Quattordicesima edizione di Yare (Yachting Aftersales and Refit) in programma dal 13 al 15 marzo. Sono già novanta i comandanti di maxi yacht iscritti a quello che, negli anni, è diventato il più importante appuntamento del settore, organizzato come sempre da Navigo. Saranno presenti i rappresentanti di importanti cantieri come Overmarine, Lusben, Sanlorenzo, Tankoa, Feasdship e altri, oltre ad aziende specializzate come Jotun, Boero, Melita Marine, Rina. Un’agenda di 15 incontri sarà gestita tramite l’ App Yare, dedicata alla creazione di specifici interessi comuni basati sui target. Gli ospiti saranno condotti in un tour dedicato ai cantieri locali e parteciperanno al Superyacht Captain’s Forum, riunione plenaria che offre una panoramica dello stato attuale del mercato dei superyacht, e sugli indirizzi e sui temi caldi legati al settore, organizzato insieme a The Superyacht Group. Ci saranno come sempre workshop dedicati e anche momenti di mondanità come il Gala dinner e il Captain’s night. I capitani e gli addetti ai lavori provengono per l’81,6% dall’estero e 18,4% dall’Italia. Di questi, l’86,7% sono capitani e il 6,7% manager. Gli yacht sono per il 65,8% di armatori privati, il 25% privati e commerciali, il 9,2% solo commerciali. Come lunghezze delle navi da diporto rappresentate, si va dal 21,5% dai 24 ai 29 metri, fino al 10,8% per quelle dai 60 metri in su. Il mercato del post vendita e delle riparazioni è sempre più ricco. A Viareggio due fra le più importanti aziende come Lusben e Arpeca hanno gli scali sempre pieni e ordini di lavorazioni per molto tempo, generando così un alto volume di business anche per i terzisti, con centinaia di persone al lavoro stabilmente.

Tra le varie occasioni spettacolari che la grande nautica riesce ad offrire, c’è senz’altro il varo dallo scalo a scivolo, in programma sabato 16 marzo alle 11 al cantiere Benetti di via Coppino in darsena Italia. Si tratta del Papa Joe, la più recente unità di yacht Diamond 44 metri. Il varo a scivolo è una delle tradizioni nautiche più antiche e Benetti la tramanda da sempre. Intanto, alla trentesima edizione del Dubai Boat Show, il più importante del Medio Oriente, partecipano fino al 3 marzo Azimut e Sanlorenzo con una serie di yacht di successo.

Walter Strata