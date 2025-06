Yachting Destination. La Darsena in festa col mese più glamour dell’estate viareggina

Si scrive Yachting Destination Events. Si legge come l’appuntamento più glamour dell’estate viareggina con al centro il porto, il mare e lo sport. Le banchine della Darsena da oggi fino al 28 giugno diventeranno il centro vitale delle attrazioni turistiche della città. Un mese dedicato al mare e alla vela pensato e organizzato dal Club Nautico Versilia con il contributo e il sostegno del comune di Viareggio e di Navigo e di ICare Viareggio Porto. Due aventi sportivi di richiamo internazionale (il campionato europeo di classe Star e la Viareggio-Bastia-Viareggio) arricchi da una serie di manifestazioni collaterali dai talk show alle tavole rotonde, dalla musica allo sport. Insomma ce ne sarà per tutti i gusti, per gli esperti e gli appassionati del mondo della nautica, ma anche per un pubblico più eterogeneo che vuole avvicinarsi al patinato e affascinante mondo della vela. E così la darsena viareggina, dopo aver ospitato lo scorso mese, la partenza di tappa del Giro d’Italia, si appresta a vivere e a far vivere ai turisti presenti in città un mese di iniziativa ed eventi. Proprio in Darsena sarà allestito un vero e proprio villaggio olimpico che diventerà il centro vitale del mese dedicato alla vela.

E proprio nella lounge del villaggio martedì della prossima settimana si terrà la prima tavola rotonda su un tema scottante e di attualità che riguarda proprio il futuro della Darsena e delle sue infrastrutture. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il governatore Giani interverranno sul tema "Sviluppo del porto di Viareggio in materia di infrastrutture e di sostenibilità ambientale che vedrà la partecipazione anche di rappresentanti della Capitaneria, di Navigo e Marevivo. Chissà? Forse sarà l’occasione per fare il punto sul progetto dell’ultimo tratto dell’asse di penetrazione che il Comune vorrebbe tracciare (come pista da aprire solo per il passaggio degli yacht) a sud dello stadio dei pini.

Il programma di Yachting Destination Events proseguirà mercoledì 18 giugno alle 18,30 con la celebrazione dei 40 anni di Marevivo e la tavola rotonda sulla legge salvamare e uno spazio bambini con esclusivi personaggi del mondo dei cartoni animati e visori messi a disposizione per esplorare virtualmente i fondali marini. Giovedì 19 alle 18,30 la struggente musica di Puccini allieterà i visitatori: due cantanti del Festival Pucciniano intoneranno le più belle arie del Maestro. Venerdì 20 sarà la volta della festa per i 200 anni del Cantiere Codecasa durante la quale il giornalista Fabio Pozzo intervisterà le tre generazioni della famiglia, vera eccellenza della nautica viareggina.

Si tornerà a parlare dell’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo per ammirare la quale domenica scorsa il Club Nautico ha aperto la terrazza del sodalizio. L’occasione sarà data sabato 21 alle 18 con la presentazione del libro “Amerigo Vespucci, orgoglio italiano” dell’ammiraglio Cristiano Bettini che guiderà il lettore in una visita privata a bordo della Nave, mostrata per la prima volta in ogni dettaglio e grazie a scatti inediti.

Lunedì 23 e martedì 24 giugno, invece, il programma di Viareggio Yachting Destination Events si arricchirà ulteriormente con un focus dedicato alla robotica, all’innovazione e al digitale, grazie alle attività coordinate da Navigo: Festival della Robotica e Viareggio Digital, due giornate di incontri, workshop ed esperienze rivolte al mondo della nautica, con l’obiettivo di valorizzare le nuove tecnologie applicate al settore e promuovere lo sviluppo di competenze e soluzioni all’avanguardia.

Gran finale con la IV Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti, in programma da mercoledì 25 (cerimonia di inaugurazione alle 19) fino a sabato 28 giugno. La regata ecosostenibile che con Maxi e Over 42’ ha portato la Vela sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica: 150 miglia nautiche di passione e professionalità, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dal Club Nautico Versilia, in collaborazione con Uvai e Navigo, il patrocinio di Regione, Provincia, comuni di Viareggio e Bastia, Marina Militare, Marevivo e il supporto della Capitaneria. Nell’ambito della regata, gli appuntamenti alla lounge saranno due: giovedì 26 alle 18.30 “Verso nuovi orizzonti . Approdo turistico La Madonnina le opere della fase 2” con il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente di iCare Moreno Pagnini, che illustreranno i nuovi progetti di sviluppo del porto; e venerdì 27 sempre alle 18.30 con il giornalista Fabio Pozzo che incontra Caterina Banti due volte oro olimpico e attualmente Consigliere Federale FIV.

Paolo Di Grazia