Viareggio, 17 febbraio 2019 - Un altro successo per la nautica viareggina, nello specifico per i cantieri Codecasa che si confermano al top nel mondo per le proprie creazioni da sogno. Ieri mattina Pier Silvio Berlusconi ha tenuto a battesimo il suo nuovo yacht, un Codecasa modello ‘Navetta’ da 40 metri, top di gamma. Le malelingue riferiscono che la bottiglia di champagne lanciata per il varo non si sia spaccata al primo colpo sulla prua. Roba da far accapponare la pelle agli scaramantici, specie se si considera che il figlio del Cavaliere ha fortemente voluto ordinare il ‘gioiello del mare’ dopo l’inabissamento del suo 37 metri, il “Suegno”, affondato a causa della tempesta che nell’ottobre scorso ha devastato il porto di Rapallo, oltre a danneggiare il castello di Paraggi a Portofino dove da anni si è trasferito Berlusconi jr assieme al moglie, la conduttrice Silvia Toffanin.

A gennaio Pier Silvio è arrivato a Viareggio in gran segreto, atterrato con un jet privato e accompagnato dalla scorta: una sosta di poche ore proprio per scegliere il ‘Navetta’, uno yacht già disponibile e di proprietà della famiglia Codecasa che è stato completamente rivoluzionato negli interni per venire incontro alle richieste di un committente così speciale. Vista la sua passione per il fitness, l’imprenditore ha infatti chiesto di trasformare una cabina ospiti in una palestra con gli attrezzi dell’azienda più all’avanguardia, curate nei minimi dettagli le cabine per i due figli piccoli con finiture extra lusso, una poi è stata destinata per le tate e un’altra appositamente per la scorta.

Previsto per aprile invece il varo del Codecasa commissionato dagli stilisti Dolce & Gabbana, una costruzione F24 da 50 milioni di euro. Scafo in acciaio a elevata resistenza e alluminio, 5 ponti, dotato di 2 suite armatoriali, 4 cabine ospiti e ben 9 per l’equipaggio.

Francesca Navari