Wine Fest, a Seravezza inno a Bacco. Due giorni di sapori in vetrina. Conditi da musica e animazione

Gli appassionati di vino e della buona tavola si segnino queste date: venerdì 30 e sabato 31 agosto. Come nelle edizioni precedenti, Wine Fest si svolge a Seravezza, lungo via Fusco, via Del Greco e via Delâtre. Entrambe le sere la festa prende il via alle 19:30. Sarà ancora la Contrada della Cervia ad occuparsi della ristorazione, sfornando piatti prelibati a cominciare dai tradizionali tordelli E poi spettacolo, musica, ballo, con Monica Mattei della scuola di danza Salto Latino, i dj Massimo Cagnoni e Peter, il duo musicale Chioni e Leonardi, senza dimenticare le attrazioni della Compagnia Circotà con trampolieri e giocolieri, oltre alla conturbante performance della Pole Dance Versilia.

Il vino è naturalmente il protagonista dell’evento con la partecipazione di molte realtà vinicole pronte a raccontare la propria storia ma soprattutto i propri sapori. "A Wine Fest privilegiamo i produttori della zona – conferma Daniele Giannini del Caffè Chimera, promotore dell’iniziativa – piccole realtà dalle cui cantine escono bottiglie d’eccellenza. A loro abbiamo dedicato via Del Greco, la Strada del vino. Poi ci saranno le bancarelle dell’artigianato di QuercetArte, il raduno prima del Vespa Club Versilia Storica poi delle auto d’epoca Mediceo Sport Classic, per i più piccoli ci sarà Simona Garibaldi col suo TruccaBambini. Ci tengo a ricordare che l’ingresso a Wine Fest è gratuito. Ne approfitto per ringraziare il Comune di Seravezza per la preziosa collaborazione e la Fondazione Terre Medicee e la Pro Loco di Seravezza per il patrocinio. La Pro Loco merita un ringraziamento speciale anche per il fondamentale supporto logistico che ha fornito. Un grazie lo voglio estendere a Barbara e Mario Federigi, Remo Galleni, Giancarlo Giannini e Lucia Marcelli per l’organizzazione".

Tra le peculiarità che hanno determinato il successo di questa iniziativa, c’è la location, il fresco lungofiume di Seravezza, e la data, con la quale si dà idealmente addio all’estate per entrare nella stagione della vendemmia.

Fra.Na.