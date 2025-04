WikiCarnevale celebra il Carnevale di Viareggio con una serata di beneficenza

È stata una bella e genuina serata di Carnevale, quella andata in scena sabato al Fienile per celebrare WikiCarnevale, il sito web che altro non è che una vera e propria enciclopedia del Carnevale dove poter trovare classifiche, aneddoti, canzoni, biografie, storie e tutto ciò che possa interessare gli appassionati del Carnevale di Viareggio. Insomma un vero e proprio vademecum carnevalesco dal 1873 ai giorni nostri. Serata organizzata dagli ideatori del sito per raccogliere fondi per proseguire nella gestione dello stesso e che ha visto la partecipazione di tanti appassionati, che si sono affrontati a suon di quiz sulla storia del Carnevale. A condurre la serata Tommaso Lucchesi e Andrea Paci.

E intanto domenica arriva un appuntamento classico e divertente, post Carnevale. È la Coppa del Mondo del Carnevale, ideata dai Carnevalari, ovvero la partita di calcio che vede opposti i Carnevalari agli Artisti del Festival di Burlamacco. Incontro, quanto mai sentito, giunto alla sua 11^ edizione. L’appuntamento è per domenica alle 16,30, come da anni a questa parte, al campo sportivo Cavanis di Capezzano Pianore per assistere alla partita, per respirare ancora un po’ di aria carnevalesca e per fare beneficenza, con la consueta cena post partita. Beneficenza a favore della Cooperativa sociale Aurora che da anni opera su tutto il territorio versiliese, gestendo ‘La casa dei piccoli’ dove vengono ospitati minori da zero a tre anni allontanati dal nucleo familiare poiché in condizioni pregiudizievoli per la loro crescita.