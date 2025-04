Volontari tra i pellegrini. Il supporto della Versilia per le esequie del Papa

Quando è arrivata “la chiamata“ non hanno tergiversato. E sono partiti. Come sempre fanno quando c’è bisogno. Per un soccorso nelle nostre città, e non solo qui. Ma ovunque ci sia stato bisogno: per spalare il fango dopo un alluvione, per sostenere la ricostruzione dopo un terremoto... E così anche dalla Versilia i volontari, della Misericordia, dalla Croce Verde e della Croce Rossa, sono partiti con la colonna mobile della Protezione Civile della Regione Toscana per dare assistenza alle migliaia di pellegrini in cammino nelle strade di Roma. Per l’ostensione della salma e per i funerali di Papa Francesco.

Tra i primi ad arrivare Andrea Paci, come infermiere della Croce Rossa di Viareggio aggregato alla squadra di Livorno. Prima di prendere servizio nella sua postazione, "nei pressi della stazione metro Cipro", ha avuto modo di incamminarsi lungo via della Concilazione e di varcare le porte della Basilica di San Pietro. "Ciò che mi ha colpito – racconta – è la sensazione di questa piazza capace di contenere tutto il mondo. Gente di ogni continente, fedeli in preghiera e atei con gli occhi umidi sotto un cielo che ha cambiato spesso tono. Tra sole e pioggia". Un mondo legato "da un’emozione profonda e un senso di gratitudine per ciò che ha evidentemente lasciato Papa Francesco tra la gente comune".

Dopo un lungo viaggio in notturno ieri, all’alba, nella Capitale sono arrivati anche Laura Donadio e Pierangela Pieraccioni della Croce Verde di Viareggio, e Alessandro Pierini della Pubblica Assistenza di Stazzema. La prima tappa è stata al campo base allestito dalla Protezione Civile, dove "abbiamo pranzato alla mensa con i volontari arrivati da tutta Italia, mentre per riposare – racconta Donadio – è stato allestito un dormitorio dalla Croce Rossa". Dopo aver ricevuto l’incarico, insieme hanno raggiunto la zona del Colosseo dove presteranno servizio anche oggi. "Per lo più le persone ci fermano per avere informazioni, e nonostante il grande afflusso la macchina della Protezione Civile ha garantito un’assitenza capillare". Per i volontari la presenza a Roma per le esequie del Santo Padre non è solo una missione, ma un atto di partecipazione civica, discreta e instancabile, che conferma la vocazione profonda di queste donne e uomini: esserci sempre dove c’è bisogno.

Martina Del Chicca