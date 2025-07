Gruppo sbandieratori. Successo al campionati

Vanno in archivio con la vittoria della classifica della combinata da parte del Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta i XXVI Giochi Giovanili della Bandiera organizzati dalla Contesa Estense di Lugo con la Federazione Italiana Sbandieratori che si sono svolti a Lugo in provincia di Ravenna; si tratta della terza vittoria consecutiva in questa speciale classifica dopo le vittorie del 2023 ad Ascoli Piceno e lo scorso anno a Venaria Reale. La compagine versiliese, rappresentata da sessantuno tra musici e sbandieratori tra 7 e 15 anni ha fatto incetta di medaglie conquistando il titolo nazionale nella specialità della coppia under15 con Matteo Pierini e Filippo Galeotti, il secondo posto nel singolo esordienti con Lorenzo Ercolini, il secondo e terzo posto con le squadre under15, il terzo posto per i musici nelle categorie under15 e giovanissimi. "Il gran caldo ha messo a dura prova tutti gli atleti in gara – dice il presidente Giacomo Galeotti – sapevamo di avere dei validi esercizi in gara, eravamo reduci da ottimi risultati ottenuti nelle due gare di preparazione all’Astiludio di Volterra e Trofeo San Luigi di Ripa, ma poi i campionati sono un’altra storia. La cosa che più ci interessa resta il percorso formativo e di crescita che i nostri ragazzi possono fare in un periodo peraltro molto breve perchè la preparazione degli esercizi si limita da metà aprile fino a fine giugno in quanto prima ci sono gli impegni con le contrade".