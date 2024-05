Volontari salvano una piccola tartaruga d’acqua dolce diretta in mare

Ha intenerito e al tempo stesso incuriosito chi stava passeggiando sulla battigia vicino al pontile. Anche perché non è frequente imbattersi in una tartaruga che si dirige verso il mare. La piccola, avvistata all’altezza del bagno “Italia“ quando era ormai vicina alle ultime onde che stavano arrivando a riva (nella foto), ha rischiato però di fare una brutta fine. Era infatti una Trachemys scripta, specie sudamericana d’acqua dolce che non sarebbe sopravvissuta alle acque marine. Provvidenziale l’intervento dei membri del gruppo “GoVersilia“. "Una persona – racconta la responsabile Katia Corfini – si è accorta che la tartaruga aveva delle strisce rosse e non era quindi marina. Dopo aver sentito anche il Wwf l’abbiamo recuperata, altrimenti sarebbe andata incontro a morte certa. Il fatto che ne abbiano viste altre a Fiumetto ci fa pensare che forse sono arrivate dal fosso, anche perché in spiaggia non c’erano nidi. Ora è in buone mani e sta bene".

d.m.