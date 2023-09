Volontari impegnati a pulire fossi e canali

Nei giorni scorsi l’associazione ‘Insieme per Camaiore’ aderendo a un più ampio progetto di bonifica ambientale, si è impegnata nella pulizia del fiume Camaiore, in particolare nel tratto dove si incontrano il Lombricese e il Lucese. "Sigarette, bottigliette, pezzi di plastica, cavi elettrici, scarpe e soprattutto una quantità enorme di polistirolo sbriciolato", riporta Giorgio Silicani, che fa anche una proposta: "Personalmente spero che i Comuni trovino soluzioni più efficaci per evitare lo sfalcio bordostrada dell’erba insieme ai rifiuti. Sarebbe utile una raccolta dei materiali sfalciati al termine degli interventi. Altrimenti va a finire tutto nei fiumi e poi in mare". Ottimo lavoro anche a Marina di Pietrasanta, Viareggio e Torre del Lago. A Marina i volontari della Misericordia di Capezzano Pianore, con una asta telescopica, hanno recuperato molti rifiuti dal letto del fosso Motrone e hanno anche svuotato la barriera galleggiante. A Viareggio, nella Pineta di Ponente, sono intervenuti i volontari di Fare Verde Versilia per pulire i corsi d’acqua. Plastica, vetro, ombrelli, scarpe, mascherine addirittura un computer. Ma anche un coltello, dei ferri da scasso e un bastone chiodato. A Torre del Lago la Uoei ha pulito il canale Bufalina da rifiuti vari, in particolare bottigliette e lattine. Infine nel territorio di Massarosa gli appuntamenti sono stati tre. I volontari Gruppo Frates Massaciuccoli Teseo Tesei si sono addentrati nei canali Bagnaia e Caprile. Addirittura in barca i volontari del Canoa Kayak Massarosa hanno cercato i rifiuti nei corsi d’acqua nel canale Burlamacca e nel canale delle Vedove. Infine anche la Collina è stata monitorata grazie ai volontari della Proloco la Collina che hanno pattugliato il Rio Valdocca.

Sergio Iacopetti