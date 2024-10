Volontari all’opera. Ripulito il ‘Lotto Zero’ da cumuli di rifiuti

Insieme a Legambiente, i dipendenti di C-Map, azienda viareggina che opera nel settore della cartografia elettronica per la navigazione, e gli alunni della 4A della scuola elementare “Sbrana“,, hanno collaborato – nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il mondo“ – a liberare dai rifiuti il “Lotto Zero“. Ovvero un rettangolo di Pineta, a sud di via Salvadori, in Darsena. Complessivamente sono stati raccolti una ventina di sacchi neri. Tra i rifiuti è spunta anche la ruota di una bicicletta, varie coperte e resti di un accampamento, e una cucina dismessa con tanto di forno e cappa. Addirittura una vecchia batteria d’auto semisepolta nel terreno.