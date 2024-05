Voci di paese. Alla "Fioreria" storie e ricordi

“Un paese che parla!- Querceta si racconta- è la nuova iniziativa del fine settimana, 25 e 26 maggio, nata dalla fantasia e dalla creatività di Elisabetta Salvatori (foto ) affiancata da Marco Sacchelli.“ Un paese vuol dire non essere soli“, è lo spirito della iniziativa che nasce nella logica della solidarietà civile. Elisabetta Salvatori da mesi sta lavorando a questa iniziativa. Un fine settimana nel quale protagonisti saranno i cittadini. L’appuntamento è in calendario alla Fioreria delle Storie a Querceta, dalle 15.30 alle 19. Nei due pomeriggi dove saranno fatte delle brevi interviste a cittadini del paese che racconteranno Querceta.

E’un lavoro nuovo dal quale Elisabetta Salvatori si aspetta racconti, emozioni, che diventeranno testimonianza, storia di tradizioni e valori.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere Querceta attraverso gli occhi dei cittadini come la ricordano e anche come la sognano. Per informazioni contattare il numero 347.573.9523.

Chi parteciperà agli incontri potrà raccontare il paese o anche solo essere presente per ascoltare: tutto nello spirito di liberà e condivisione, ogni testimonianza, ricordo, esperienza diventa preziosa. Il progetto potrebbe essere proposto in ogni paese e città.

“ Un paese vuol dire non essere soli“: l’appuntamento è alla Fioreria delle Storie che diventa la voce dei cittadini e la testimonianza della storia.