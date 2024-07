Vittorio Sgarbi. Michelangelo senza segreti

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, l’avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini Pace sono alcuni dei protagonisti di “Pietrasanta Cult“, un ciclo di incontri (gli appuntamenti sono sei) che inizia stasera alle 21.30 con appunto l’ex sottosegretario alla Cultura che racconta Michelangelo e che andranno. Gli incontri (che andranno a avtni sino al 28 agosto) si svolgono in un luogo suggestivo come il Chiostro di Sant’Agostino. L’ingresso agli eventi è gratis, i posti non sono prenotabili quindi il consiglio è di recarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio. La rassegna è stata promossa e curata dal mentore di Futura Art Gallery, Augusto Palermo e ha il patrocinio del Comune e della sezione Versilia Storica dell’Istituto Storico Lucchese. Stasera Vittorio Sgarbi intratterà gli spettatori su un artista del calibro di Michelangelo. Nel corso del racconto è previsto un intervento di Susanna Orlando che fa parte dello staff della galleria che farà un omaggio al maestro Girolamo Ciulla, l’artista scomparso lo scorso anno, cittadino onorario della Piccola Atene, le cui spoglie riposano nello spazio riservato ai cittadini illustri cimitero urbano, dove riposano fra gli altri, anche gli artisti Fernando Botero e Igor Mitoraj. Gli incontri confermano ancora una volta che la Piccola Atene è un palcoscenico di arte e cultura. Gli argomenti trattati negli incontri offrono spunti di dibattito e riflessione su tematiche che spaziano dall’arte classica e contemporanea al rapporto genitori figli nell’evento con Annamaria Bernardini Pace all’intelligenz artificiale. Temi che vengono affrontati da relatori autorevoli.