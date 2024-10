Vittoria Apuana in festa. Oggi la grande fiera

Vittoria Apuana festeggia oggi San Francesco con un programma ricco di eventi che si concluderà con la consegna del Premio Villa Bertelli al maestro Andrea Bocelli. Dalle 8 alle 20 lungo via Padre Ignazio da Carrara si svolgerà la tradizionale fiera organizzata dal Comune in collaborazione con la Cia, confederazione italiana agricoltori Toscana Nord, l’associazione Rilax, la Pro Loco Città di Forte dei Marmi e la Coldiretti zona Versilia. Alle 11.30 la messa Solenne nella Chiesa di San Francesco verrà celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Francesco Gioia. Alle 12,30 come tutti gli anni la Misericordia aprirà le porte della sede per un pranzo solidale. Sul sagrato della chiesa intorno alle 15.30 si terrà l’esibizione della Banda cittadina La Marinara e a seguire il Premio concorso Disegno per le scuole “Francesco Uomo di pace”. Una postazione, davanti alla Farmacia comunale, sarà dedicata nel pomeriggio ai più piccoli con la truccabimbi Flavia Piscitelli. Alle 21 la festa si concluderà nella chiesa di San Francesco con la consegna del Premio Villa Bertelli 2024 ad Andrea Bocelli (una riproduzione del Cavallino di Arturo Dazzi, ad opera della Fonderia Del Chiaro di Pietrasanta) per i trent’anni di carriera ed il concerto, ad ingresso libero, di Anna Maria Chiuri, mezzo soprano di fama internazionale (ha cantato nelle maggiori Case d’Opera del mondo collaborando con i più grandi direttori d’orchestra), che si esibirà accompagnata al pianoforte dal maestro Cesare Goretta, affermato pianista del panorama classico nazionale e affezionato amico di Villa Bertelli. Sarà un concerto a metà, tra opera e musica da camera, di autori italiani, francesi e tedeschi con brani d’opera tra i più celebri del repertorio da mezzosoprano.