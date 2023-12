Vittoria Apuana e le attività longeve. La premiazione dei negozi storici

C’è chi ha retto alla tentazione di mollare e chi, addirittura, ha tramandato il negozio ai nipoti.

Il Comitato “Celebrazioni un secolo di Vittoria Apuana” lunedì a Villa Bertelli consegnerà il premio alle attività storiche del quartiere come iniziativa inserita nel programma triennale di eventi per festeggiare il centenario del quartiere. Nella ricerca a ritroso sono emerse anche curiosità: come alimentari Santocchi, la più antica realtà di Vittoria Apuana, avviata nel Dopoguerra. L’appuntamento gode del patrocinio del Comune e l’assessorato al commercio si è fatto carico dell’acquisto delle pergamene che verranno distribuite ai titolari delle diverse realtà in occasione di una cerimonia che intende esaltare le peculiarità commerciali della zona. "Abbiamo condotto un censimento in autonomia – evidenzia Caludio Lari, presidente del Comitato – individuando 24 attività avviate prima del 2000 e ancora aperte nonostante i periodi difficili di crisi. In questa giornata di festeggiamenti sarà dunque tributato un plauso alle realtà più diverse, dal tabacchino alla rivendita di abiti, al biciclettaio o al coiffeur che ancora oggi offrono i loro servizi con indubbia valorizzazione della qualità della vita nel quartiere. In questo modo intendiamo anche esaltare l’identità di Vittoria Apuana che è fatta proprio di botteghe di vicinato, spesso tramandate di generazione in generazione, e che sono la nostra ricchezza e ciò che ci distingue dall’offerta delle boutique presenti nel centro di Forte".

Ecco le attività che riceveranno l’attestato di longevità commerciale: bar Nessi (1992), parrucchiere coiffeur Sandro (1992), pastificio L’angolo (1992), tabaccheria cartoleria Il fiocco (1990), pizzeria Millevoglie (1990), profumeria Edy (1987), alimentari Baroni (1986), Ristorante Il Platano (1984), panificio Drago (1985), barbieri Claudio e Dino (1983), barbiere David (1982), ferramenta Patrizia Buseli (1981), Frutta e verdura da Mario (1976), parrucchieri Ettore e Lea (1972), fiori da Franca (1971), Casa del bambino (1968), ortofrutta Piero (1966), macelleria Adelindo (1962), alimentari Teresa (1961), elettricità Balderi e Giovannetti (1960), cicli Santini (1960), bar pizzeria Il timone (1957), alimentari e bar tabacchi Biagi Milvia (1954), alimentari Santocchi (1948).

Francesca Navari