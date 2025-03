Vita spezzata nel tragico schianto. Addio a Delfo, anima di Massaciuccoli

Ha destato sgomento e commozione nella comunità massarosese la tragica scomparsa di Delfo Puccetti, 87 anni, che lunedì sera è rimasto vittima di un terribile incidente sulla via di Montramito mentre, assieme a un amico, viaggiava in direzione di Massarosa. Puccetti era molto conosciuto sia per il suo passato lavorativo, sia per il forte impegno pubblico che da sempre aveva caratterizzato la sua persona.

Per molti anni – lo ricorda l’assessore al sociale Alberta Puccetti che lo conosceva – Delfo era stato gestore del bar del bar Cacciatori a Massaciuccoli (la frazione in cui viveva) insieme alla moglie Uliana. Le sue grandi passioni lo portavano sempre a contatto con la natura: caccia, pesca e la ricerca dei funghi erano le attività predilette. Inoltre, Puccetti era molto attivo nel mondo del volontariato massarosese: in particolare, si prodigava nell’organizzazione della festa del Carmine – una delle principali attrazioni della primavera sul territorio massarosese – e si prendeva cura dell’illuminazione del paese.

Assieme alla moglie Uliana, era una delle anime della storica sagra del pesce. Rispettato e apprezzato nel mondo dei cacciatori, ha fatto parte del consiglio della Federcaccia di Massaciuccoli. E sempre nel suo paese, è stato presidente del comitato di frazione locale durante il primo mandato dell’ex sindaco Franco Mungai.

Il tragico schianto che l’ha strappato all’affetto dei suoi cari e della comunità si è verificato nella serata di lunedì: Delfo, alla guida della sua Panda, procedeva in direzione di Massarosa sulla via di Montramito quando ha svoltato a sinistra, verosimilmente in direzione del distributore di benzina, ed è stato centrato da un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Per lui non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorsi tempestivi. La salma è ancora a disposizione della magistratura.