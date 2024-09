Visita di Murzi nelle rinnovate case popolari

Dai marciapiedi, e salendo su, fino alle coperture. Un maxi piano di riqualificazione ha interessato le case popolari di via Civitali e via Ariosto a Forte dei Marmi; che ha incluso anche la sistemazione dei terrazzi, dove necessario, dell’intonaco a cappotto, la sostituzione infissi, delle canale e degli impianti di riscaldamento. Effettuate la razionalizzazione e messa a norma delle adduzioni di linee elettriche e telefoniche e, infine, nel caso del complesso di via Ariosto è stato inserito anche l’ascensore per la accessibilità delle persone disabili.

Al termine dei lavori il sindaco Bruno Murzi, insieme al consigliere al Lavori Pubblici Enrico Ghiselli, ha effettuato un sopralluogo, con i rappresentanti di Erp, gli amministratori dei condomini e delle ditte che hanno realizzato il progetto. "I lavori realizzati – commenta il primo cittadino – non solo hanno migliorato la qualità della vita degli abitanti, ma reso questi edifici più sostenibili e sicuri per tutti. Il nostro impegno è stato ed è quello di garantire a ogni cittadino una casa dignitosa e sicura, puntando sempre di più anche sulla sostenibilità ambientale". "Da troppi anni questi edifici necessitavano di importanti interventi ed è per questo che sulle case di via Amendola – prosegue il sindaco – abbiamo investito oltre un milione di euro, mentre per quelle di via Civitali e via Ariosto, grazie ai finanziamenti ottenuti con il superbonus 110%, i lavori – per un importo complessivo di circa 5milioni di euro– sono stati realizzati senza spese per l’Ente"

Gli interventi, oltre a rinfrescare gli esterni, hanno consentito di migliorare in modo sostanziale la coibentazione termica e , in questo modo, anche di ridurre i consumi energetici e permettere l’abbattimento dei costi delle bollette per chi abita nelle case.

"Durante il sopralluogo – sottolineano il consigliere Ghiselli – abbiamo raccolto le istanze degli abitanti, ascoltando con attenzione le loro richieste e segnalazioni, dialogo fondamentale per assicurare che gli interventi rispondano davvero ai bisogni di chi vive questi spazi. Ci adopereremo per mettere a punto, per quanto di nostra competenza, le criticità segnalate che ancora restano".

Concluso il programma degli lavori, che in via Amendola hanno interessato il ripristino del cemento armato (parti ammalorate delle gronde, terrazzi e pensiline), la sostituzione infissi (finestre, avvolgibili, portoncini di ingresso dei singoli alloggi), impermeabilizzazione pensiline, intonaco e tinteggiatura esterna piano terra dove erano presenti segni di umidità, l’amministrazione di Forte dei Marmi immagina ora la creazione di uno spazio comune, dedicato alle famiglie. "Per i fabbricati di via Civitali – fanno sapere il sindaco Murzi e il consigliere delegato ai lavori pubblici Ghiselli – stiamo valutando, a spese del Comune se è possibile recuperare un fabbricato fatiscente a solo piano terra per adibirlo a spazio per riunioni, feste di compleanni bambini, feste condominiale e quant’altro, per potenziare la socialità per quanto possibile, oltre a sistemare la zona parcheggio e a verde".

È stato infine deliberato dalla giunta un investimento da 120mila euro "Sugli alloggi popolari di via dell’Acqua – fanno sapere al termine del sopralluogo gli amministratori – per effettuare, attraverso Erp Lucca, degli interventi sugli intonaci, resesi urgenti per criticità dovute a distacchi di intonaci e parti in cemento armato".

mdc