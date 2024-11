Violenza sulle donne. Mostra e camminata

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comune si illumina di rosso. Ma non solo: la Commissione Pari Opportunità organizza una serie di eventi Dal 18 al 25 novembre, a Villa Bertelli, sarà possibile visitare la mostra “Com’eri vestita”, realizzata dal Gruppo Amnesty International 091 Versilia, costituita da 17 pannelli fotografici riproducenti gli abiti indossati da varie donne al momento della violenza (sessuale) subita. Il secondo appuntamento domenica 24 novembre con la manifestazione “Passo a Passo”, organizzata dall’associazione Forte Futura con Laerte Neri di Coquelìqot Teatro e Mirtilla Pedrini de La Bottega del Teatro, una camminata simbolica attraverso la città con tappe dedicate a rappresentazioni teatrali sul tema della violenza di genere. La partenza è alle 10.30 alla panchina rossa in via Spinetti per poi procedere camminando alle tappe successive, piazza Dante e piazza Garibaldi davanti al Fortino. Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza per riflettere insieme sulla drammatica realtà della violenza contro le donne. "L’iniziativa – dichiara il sindaco Bruno Murzi – per cui ringrazio la Commissione Pari Opportunità e Sabrina Nardini del mio staff che ha seguito il percorso, nasce dal desiderio di creare un contesto in cui si possa parlare apertamente della violenza sulle donne, sensibilizzare e rendere la nostra comunità sempre più consapevole e vicina a chi è vittima di questi terribili episodi. La mostra di Amnesty International e le attività teatrali della camminata sono importanti strumenti per stimolare una riflessione collettiva". A chiudere il programma lunedì 25 novembre alle 9.30 a Villa Bertelli un incontro rivolto ad alcune classi dell’Istituto Chini Michelangelo con Amnesty International.