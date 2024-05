Violenta lite in centro. Ragazzo accoltellato

Un lunedì movimentato per Viareggio, con le forze dell’ordine che, dopo l’incendio in Darsena e il caos esploso della Passeggiata, sono dovute intervenire anche per sedare una violenta rissa esplosa nel tardo pomeriggio, pochi minuti prima delle 18, all’incrocio tra via Pucci e via Mazzini.

I contorni di questa storia sono ancora tutti da definire, ciò che è certo è che ad affrontarsi sono stati due uomini. Entrambi di nazionalità straniera. Mentre uno ha scelto di non farsi refertare, l’altro è finito in ospedale, portato al pronto soccorso del Versilia in codice giallo da un’ambulanza. Benché le sue condizioni non siano gravi, è però concreta l’ipotesi che sia stato ferito da una coltellata. Ad appurarlo saranno gli agenti del Commissariato, che stanno indagando per comprendere le cause che hanno scatenato la lite, e come questa sia poi degenerata. Lo faranno attraverso le testimonianze dei due uomini coinvolti, e delle persone che a passeggio nel centro città si sono imbattute nell’ennesima scena di ordinaria follia.