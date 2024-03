Vincono i sapori della tradizione

Idee last minute per il pranzo di Pasqua. Se qualcuno fosse a corte d’ispirazione, La Nazione smista assist prendendo in prestito qualche suggerimento dai professionisti del settore. Il primo è Daniele Paolinelli, chef, professore di cucina all’alberghiero Marconi e, visto che si parla di fantasia, apprezzato scrittore di brani di Carnevale. Ecco il suo menu per un pranzo di Pasqua gustoso e alla portata di tutti: "Come antipasto, uno sformatino di asparagi ed erba cipollina. A seguire, maltagliati al ragù di salsiccia e carciofi. Si prosegue con costolette d’agnello in crosta di mandorle e mentuccia. Per dessert, crostata di riso e cioccolato".

Passiamo all’esecuzione. "Per lo sformatino, saltare gli asparagi ben puliti in padella con cipolla fresca; aggiungere tuorli d’uovo e panna. Infine, unire il parmigiano e i bianchi montati a neve. Cuocere in forno a bagnomaria. Passiamo ai maltagliati al ragu di salsiccia e carciofi: per prima cosa, fare un abbondante soffritto di sedano, carota e cipolla. A seguire, si unisce la salsiccia tritata e precedentemente lessata in acqua. Dopodiché, si unisce il pomodoro e si lascia cuocere per una quindicina di minuti. A questo punto, bisogna saltare i carciofi dopo averli tagliati a fettine, e poi unirli alla salsa prima di saltare i maltagliati".

Via col secondo: "Impanare le costolette prima passandole nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nella farina di mandorle mischiata con nepitella tritata. Bisogna friggerle delicatamente in olio di oliva extravergine. Si possono abbinare a dei cardi fritti. Per dessert, chiuderei con la classifica torta pasquale viareggina: si cuoce il riso nel latte, con aggiunta di cioccolato fondente, cacao, uvetta, pinoli e noce moscata. Il ripieno viene messo in una tortiera foderata di pasta frolla, per poi andare in cottura in forno".

Buon appetito.