Camaiore, “gratta” e vince mezzo milione di euro

Camaiore (Lucca), 4 gennaio 2024 – C’è qualcuno che ha finito il 2023 col botto, non solo per i fuochi d’artificio e i tappi di spumante, ma per il conto in banca destinato a crescere alla svelta. Una maxi vincita, infatti, è stata registrata a Camaiore, alla rivendita di via Sterpi: un “gratta e vinci” della serie 'Nuovo Doppia Sfida', del costo di 5 euro, che ha portato in tasca al vincitore 500mila euro. Lo riporta l'Agenzia Agimeg.

Il Gratta e Vinci 'Nuovo Doppia Sfida' ha una probabilità su 7,09 di regalare vincite superiori al prezzo del biglietto, ma solo una su oltre 8,6 milioni di centrare il premio massimo da mezzo milione di euro.