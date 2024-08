Villa in fiamme in collina. Esplodono le batterie solari. Ferito un vigile del fuoco

Paura e tensione attorno all’ora di pranzo, quando una villa ha preso fuoco in via delle Sezioni, poco oltre l’abitato di Piano di Conca. Stando a quanto emerge dalle ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate nel seminterrato dell’abitazione, dove sono stoccate le batterie alimentate dai pannelli solari. E proprio lo scoppio delle batterie ha ferito un vigile del fuoco.

I proprietari di casa erano in giardino quando, poco dopo mezzogiorno, hanno iniziato a vedere del fumo che usciva dall’abitazione. Hanno provato a rientrare in casa, ma l’aria irrespirabile li ha respinti di nuovo fuori. A quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento; poi, quando è stato il momento di scendere nel seminterrato, una delle batterie è esplosa: l’onda d’urto ha investito i vigili del fuoco, uno dei quali è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove è stato trasportato in codice rosso.

Nel frattempo, con l’ausilio di tre autobotti, i colleghi intervenuti con squadre da Lucca e Pietrasanta sono riusciti ad avere ragione del rogo già nel primo pomeriggio. Ma il lavoro è proseguito inevitabilmente nelle ore successive con operazioni di bonifica. La struttura esterna dell’abitazione era appena annerita; il problema riguarda l’agibilità degli interni: se non proprio da un punto di vista strutturale, quanto meno sotto il profilo igienico-sanitario.

Sul posto è prontamente intervenuto anche l’assessore alla protezione civile del comune di Massarosa Fabio Zinzio: "Sono esplose le batterie di accumulo – conferma –; per fortuna, dalle informazioni che abbiamo al momento, il vigile del fuoco ferito non dovrebbe essere in gravi condizioni. Nel frattempo, una pattuglia della Municipale con tre agenti ha attrezzato una sorta di senso unico alternato per raggiungere Bargecchia, visto che abbiamo dovuto chiudere via delle Sezioni. Ringrazio i vigili del fuoco e alla Municipale per l’impegno profuso nella gestione della criticità".

