Villa Grey si rinnova Punta sullo chef Cerroni

Villa Grey ha riaperto i battenti con sorprese non da poco da parte della famiglia Larini. Importante debutto al ristorante stellato Il Parco per il nuovo executive chef, Giovanni Cerroni. Romano, classe 1991, è giovane ma cosmopolita nel percorso che ha portato alla sua maturità professionale. Ha già un importante bagaglio di esperienze alle spalle, in contesti nazionali ed esteri. Da quelle più classiche ha carpito le grandi basi della cucina, le cotture, le lavorazioni, la materia prima. Da quelle più contemporanee ha respirato e fatto propria l’apertura mentale, il ragionamento fuori dagli schemi, una visione futuristica della cucina e la voglia di sperimentare, che lo conduce a trovare nuove vie di espressione gastronomica. La territorialità, punto centrale della cucina di Giovanni, si esprime attraverso l’ingrediente, il prodotto affidato alla sua sapiente interpretazione. Anche il tocco dell’internazionalità è un elemento distintivo, che affida un twist particolare ai piatti. Materia locale, che parla versiliese non attraverso ricette tradizionali ma con una personale rappresentazione dello chef. Fabrizio Larini, la moglie e il figlio Matteo durante l’inverno hanno provveduto anche ad un sapiente restyling del boutique hotel con arredi sobri e leggeri, in continuità rispetto alla grande ristrutturazione messa in atto nel 2010 su progetto dell’architetto Alessandro Agrat: oggi l’universo Villa Grey consta della Villa Centrale, della Dimora, di un ristorante stellato Il Parco e di un Bagno sito nella spiaggia antistante, a pochi passi, dotato di Bistrot.