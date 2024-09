Villa Enrica è stata venduta. Era luogo di ritrovo di Puccini

Quei salotti, che ospitavano conviviali di cultura con personaggi di spicco, torneranno ad avere lo smalto di un tempo. Villa Enrica sul viale Puccini è infatti stata acquistata da un imprenditore locale pronto a ristrutturare l’intero immobile e riqualificare il parco da 5500 metri quadrati per farne la propria dimora. L’atto di compravendita sarebbe infatti stato sottoscritto nei giorni scorsi ma resta segretissimo il nome del nuovo proprietario: del resto che quella villa da sogno fosse sul mercato era cosa nota da anni, con mandato in esclusiva alla Leonardo Real Estate di Leonardo Ciancarella a Viareggio che avrebbe quindi concluso l’affare che promette di restituire bellezza a quel punto di passaggio della frazione pucciniana. L’immobile è tra le dimore storiche di maggior valore in zona, luogo che fu frequentato dallo stesso maestro Puccini e anche in anni recenti ha comunque continuato ad essere sede espositiva o luogo di cenacoli culturali.

La sua storia è di incredibile sapore e forse anche tra le meno conosciute. E’ la villa che nel 1907 il cavalier Vittorio Lieber, allora console svizzero a Livorno, fece costruire a Torre del Lago per la moglie Fanny (da qui l’originario nome della

magione, Villa Fanny poi conosciuta anche come Villa Enrica o Villa Parodi). Era poco distante da quella del compositore Giacomo Puccini che quindi non mancava di partecipare alle occasioni di incontro che si consumavano tra quelle mura, tra registi e musicisti che dissertavano di arte e costumi spostandosi tra i salotti e l’immenso parco circostante di quel gioiello vicino al lago di Massaciuccoli.

La nuova proprietà sarebbe intenzionata ad avviare in tempi rapidi un recupero conservativo quanto più fedele all’epoca, esaltando sia la poderosa parte esterna che quei particolari interni che spaziano dall’art noveau al liberty e che resero celebre quella dimora, sin dalla sua costruzione, negli ambienti eleganti del tempo. Villa Enrica pertanto tornerà a riacquisire il fascino di un luogo simbolo della Versilia.

Francesca Navari