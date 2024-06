Villa Bertelli live. Da Emma ai Pooh. Mahmood e Alfa

Un’estate a tutta musica sul palco di Villa Bertelli. Dal 2 al 22 agosto saranno dodici gli artisti che si esibiranno nell’arena estiva più prestigiosa di Forte dei Marmi. Dodici serate le serate tra musica e spettacolo con i nomi di alcuni tra gli artisti più amati dal grande pubblico. La rassegna, alla sua undicesima edizione, nasce con l’intento di promuovere il territorio attraverso una variegata offerta culturale e di intrattenimento che negli anni ha incontrato con successo il gradimento del grande pubblico e del flusso turistico.

Organizzato da LEG Live Emotion Group con Fondazione Villa Bertelli, il festival propone cartellone ricco di spettacoli di grande richiamo artistico e adatti ad un pubblico di varie fasce di età, collocando l’evento tra le manifestazioni estive più attese in Italia per l’estate 2024. Sul palco di Villa Bertelli Live saranno protagonisti il 2 agosto Annalisa, il 3 agosto Emma, il 4 agosto Alfa, il 7 agosto i pooh, l’8 agosto Fabrizio Moro, il 9 agosto Panariello VS MasinI, il 12 agosto Umberto Tozzi, il 13 agosto Antonello Venditti, il 14 agosto Mahmood, il 17 agosto Achille Lauro, il 20 agosto Cristiano De André’, il 22 agosto Gigi D’Alessio. "Ancora una volta Villa Bertelli, grazie a LEG Live Emotion Group, nell’estate che sta arrivando, sarà un seguitissimo palcoscenico dedicato alla grande musica – dichiara il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci e prosegue –. Un cartellone avvincente, capace di attirare giovani e meno giovani. Siamo felici di accogliere quanti vorranno trascorrere con noi parte delle loro vacanze e anche chi troverà qui un momento di svago nella sua estate di lavoro".