Villa Argentina. Quando l’arte è "rampante"

Rassegna artistica dei soci di Asart a Villa Argentina, a Viareggio, da domani a lunedì 30, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Lucca. La mostra si intitola "L’Arte Rampante" ed è un omaggio a Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, curata da Ilario Luperini, storico e critico d’arte. "Gli artisti di Asart, nel complesso, hanno affrontato con competenza e intelligenza interpretativa il tema, di per sé non banale, con la consapevolezza che Italo Calvino ha conosciuto sia il neorealismo che il postmoderno, ma ha tenuto sempre una certa distanza da tali tendenze culturali, svolgendo un percorso di ricerca personale che coerente".

L’augurio di Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca, è che la mostra "oltre a rappresentare un appuntamento attrattivo dal punto di vista artistico, contribuisca a valorizzare l’edificio liberty-modernista di via Fratti". I circa 40 artisti hanno rielaborato le riflessioni di Calvino operato pur in un momento così complesso e costellato di fatti tragici qual è quello che viviamo, e appaiono come un messaggio estremamente attuale e dirompente, conclude Maria Vittoria Papini, presidente Asart. L’inaugurazione è in programma domani alle 11. Orari: martedì- venerdì 9,30-13,30 e 15-18,30 mercoledì-giovedì e sabato 9,30-13,30.

Chiara Sacchetti