Forte dei Marmi: Chanel a Villa Volpi, ma solo per eventi privati

Chanel per la metà di luglio arriverà a Villa Volpi in via Carducci a Forte dei Marmi. Non con un negozio (come era stato ipotizzato), ma con uno spazio di incontro per clienti. La precisazione arriva direttamente dalla maison che evidenzia come «Chanel non aprirà un negozio pop-up a Forte dei Marmi. La villa “Resort al Forte” è stata affittata per eventi privati dedicati ai nostri clienti, già invitati in precedenza.

La villa “Resort al Forte” non sarà quindi aperta al pubblico ma ospiterà eventi dedicati ai clienti affezionati che sono stati invitati appositamente».

Del resto nessuna pratica per l’avvio di attività commerciale è stata presentata in Comune e neppure sarebbe possibile allestire una boutique in villa visto che gli strumenti urbanistici lo impediscono chiaramente.

«Ben vengano le case di moda – premette il vice sindaco Andrea Mazzoni – ma ricordo che il piano operativo adottato nell’aprile 2022 prevede in ogni caso l’impossibilità di trasformare residenze in fondi commerciali. Cosa che prima era consentita, sempre che si trovassero adeguati spazi standard da destinare a parcheggio come, appunto, ha fatto Dior. Da tempo abbiamo intrapreso una scelta di tutela del centro storico e delle residenze rimaste, volta a mantenere una presenza residenziale nel cuore del paese, sempre più dimensionato verso il commerciale».