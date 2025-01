Vignetta satirica su Niccolai. Il commissario Pd valuta querele

Il fotogramma è tratto dalla celebre scena dello schiaffo alla stazione durante una "zingarata" del film "Amici Miei". Ma uno dei passeggeri colpiti al volto in realtà è quello del commissario Pd Marco Niccolai (nella foto), con tanto di titolo "La ciaffata pietrasantina". Una vignetta, quella pubblicata dal gruppo Facebook "Satira Punto Pi", che agli autori potrebbe costare una querela per minacce. A scatenare il trambusto è l’ennesimo caso scoppiato tra i Dem. Giorni fa Niccolai ha redarguito infatti la capogruppo Irene Tarabella, intervenuta nella vicenda della colonia Laveno in maniera autonoma anziché seguire le indicazioni del partito. Il gruppo satirico, che come assicurano alcuni ex iscritti Pd ha tra i suoi componenti anche figure apicali dello stesso Pd, in una sorta di lotta intestina, non ha gradito il rimbrotto di Niccolai, accusato di non conoscere il territorio versiliese. Fino alla vignetta dello schiaffo. È stato lo stesso Niccolai, che in quanto consigliere regionale è un pubblico ufficiale, a comunicare le sue intenzioni commentando il post: "Non do mai attenzione a chi si riduce a nascondersi dietro pagine anonime e apprezzo la satira: visto però che, in questo caso, vengo raffigurato chiaramente in un post in cui si parla di ’labbrate’, parola che nella lingua italiana ha un preciso significato, mi pare giusto informare gli estensori che sono già in corso le opportune valutazioni di tipo legale".

d.m.