Vigilia di fiera tra le polemiche. Inutilizzabile il nuovo parcheggio

Un centinaio di posti auto per il nuovo parcheggio dei Fondi: purtroppo non sarà utilizzabile domani e durante la fiera per motivi di sicurezza. Si sperava davvero che quegli stalli, tanto attesi e utili al centro storico, fossero attivi già in questi giorni di festa: data l’affluenza prevista per Ognissanti sarebbero stati una manna dal cielo. La Fiera infatti quest’anno durerà tre giorni, da domani a domenica, con il consueto ‘blocco’ della circolazione e la possibilità della navetta dall’Incaba e dei parcheggi in via Bellosguardo: migliaia saranno i visitatori nelle stime dell’organizzazione date anche le previsioni del tempo buone e tiepide.

Alcune aree blu saranno occupate dai banchi e dagli animali da cortile quella alla Badia. Prosegue dunque il cantiere per il nuovo parcheggio appena fuori dal Centro Storico, ma per usarlo serve ancora tempo. Dopo i lavori di assestamento del terreno e sui nuovi sottoservizi come la fognatura bianca e l’illuminazione pubblica, è in fase realizzazione la nuova pavimentazione drenante in betonelle.

L’obiettivo è di completare la nuova grande area parcheggio gratuita a servizio entro Natale. Intanto stasera arriveranno gli oltre 200 espositori della fiera annuale: il costo del suolo pubblico si aggira tra i 20 e i 100 euro con uno sconto dell’80% per produttori ed allevatori. La chicca saranno i cavalli alla Badia incrementati quanto a giochi e gare anche con gli asini per far divertire i bambini.

Il 2 novembre sarà giornata di messe solenni per i Morti sia al cimitero che nella chiesa del Suffragio: il via vai di gente per addobbare al meglio le tombe dei cari e’ iniziato da giorni. I mazzi di crisantemi colorati da invasare costano in media sui 10/20 euro e i ciclamini da 5 euro in su. Vengono venduti anche proprio fuori dal cimitero del capoluogo o nei negozi dei fiorai. Il divieto di sosta nelle zone interessate dai banchi inizierà dalle 13 di oggi fino a fine fiera.

La città è stata suddivisa in aree dedicate ai vari tipi di commercianti ed i negozi di alimentari e carne resteranno sempre aperti con vendite all’aperto di specialità come porchetta e lampredotto. Alla birreria La locomotiva in via Di Mezzo sara’ eseguita musica dal vivo.

Isabella Piaceri