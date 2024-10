Vigili, in servizio fino alle 2 di notte. Terzo turno nei weekend invernali

Vigili in servizio notturno nel weekend anche in inverno. E’ stato infatti calendarizzato il terzo turno di lavoro: dal 1° dicembre al 31 maggio saranno quindi potenziati i controlli nei fine settimane e nelle festività. Il comandante della polizia municipale, Andrea D’Uva, ha predisposto il calendario dei turni serali/notturni, seguendo le indicazione dell’amministrazione comunale che intende fornire alla cittadinanza un aumento dei servizi, nonché un tangibile potenziamento delle attività, con particolare riguardo alla sfera della sicurezza urbana e stradale e del controllo del territorio. La copertura dei servizi serali/notturni avverrà nei fine settimana, nelle giornate di venerdì e sabato, nei giorni festivi e prefestivi nonché in giorni specifici dove si renda necessario l’orario di servizio serale/notturno, in modo da coprire la fascia oraria 18 – 2, a decorrere dal 1° dicembre e per tutto l’inverno.

"La polizia municipale – dichiara l’assessore Massimo Lucchesi – riveste un ruolo fondamentale all’interno della nostra comunità e ringrazio le donne e gli uomini del corpo per il costante impegno che mettono per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della collettività. Con l’implementazione dei servizi resi dalla polizia municipale in orario serale e nei giorni festivi e prefestivi, garantiremo la sicurezza e il rispetto delle norme anche nelle ore spesso più critiche e/o nei periodi di maggiore presenza e frequentazione del nostro territorio, come quello Natalizio e di Capodanno, e i vari ponti primaverili". La nuova articolazione oraria di servizio in orario serale/notturno, seguirà il seguente calendario: dicembre 6 – 7, 13 – 14, 20 – 21, 24 – 25 – 26 - 27 – 28 e 31, gennaio 3 – 4 – 5, febbraio 28, marzo 1, aprile 18 – 19 – 20 25 – 26, maggio 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17, 23 – 24, 30 – 31. "L’articolazione oraria – sottolinea il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva -è stata modulata in forma coordinata ed armonizzata tra tutto il personale appartenente al corpo con distribuzione equilibrata ed avvicendata nell’arco del mese. Predisponendo il servizio con un sufficiente anticipo di tempo, abbiamo garantito la conciliazione del tempo lavorativo con le esigenze di vita privata. Il numero degli operatori impiegati in turno sarà adeguato alle esigenze operative nonché agli standard minimi di sicurezza degli stessi e il numero di turni serali e festivi su base annuale sarà equamente distribuito tra i dipendenti".

Francesca Navari