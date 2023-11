Dalla nuova piscina allo stadio: ecco il piano delle opere pubbliche

Viareggio, 13 novembre 2023 – C’è un tesoretto da oltre 33 milioni di euro che il Comune ha messo insieme per destinarlo al Piano triennale delle opere pubbliche 2023-25. D’altronde, il sindaco Giorgio Del Ghingaro a suo tempo l’aveva annunciato: la seconda metà del mandato sarebbe stata dedicata ai cantieri. E così, dopo aver dato avvio a lavori attesi in città come quelli per la ristrutturazione dello Stadio dei Pini e per la riqualificazione di via Mazzini, senza dimenticare il completamento della Terrazza della Repubblica, sul tavolo dell’assessore ai lavori pubblici c’è un piano ambizioso di interventi che a macchia di leopardo si concentreranno in diverse aree della città. I 33 milioni e spiccioli da allocare derivano da voci di entrata diverse: quasi sei milioni e mezzo sono avanzi di bilancio; poi ci sono i contributi regionali, statali e di privati, i fondi Pnrr, entrate proprie del Comune, un mutuo da sette milioni e mezzo e un paio di project financing.

L’elenco degli interventi approvati è lungo e variegato. Le due voci più ingenti, a livello d’impatto e di portata, sono quelle della nuova piscina comunale da dieci milioni di euro (sette e mezzo di mutuo, il resto di fondi Pnrr) e del project financing da 7,4 milioni per il Piazzone. Valgono diverse milioni anche le voci dedicate alla riqualificazione di svariate aree della città: per la Marina di Torre del Lago, strategica anche in chiave turistica, si parla di un paio di milioni; al recupero e alla manutenzione di piazza Piave sono destinati 960mila euro; a poco più di due milioni ammonta l’investimento su Palazzo delle Muse (un milione e 370mila euro per il restauro e il risanamento delle facciate; altri 650mila euro per i locali interni); e per il parco di viale Tobino ci sono 600mila euro.

Capitolo impianti sportivi: il secondo lotto di riqualificazione dello Stadio dei Pini vale 1.781.688,95 euro; le nuove recinzioni al Ferracci di Torre del Lago 245mila euro e il project financing per il centro polivalente della frazione pucciniana 435mila. In particolare l’intervento allo stadio Ferracci consiste in una manutenzione straordinaria, in vista della partita inaugurale della Viareggio Cup prevista per il 12 febbraio. Il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria prevede interventi di ripristino volti ad eliminare gli ammaloramenti presenti alla recinzione esterna, agli archi d’ingresso e alla recinzione interna. Oltre a questi lavori, l’Amministrazione si occuperà anche della riqualificazione del manto erboso e del posizionamento di una tribuna lato lago. La tribuna resterà lì fino ad aprile per altri eventi già programmati, tra i quali anche una gara della nazionale giovanile di rugby.

Passando alla viabilità e alle strade in generale, lo stanziamento per le fognature vale 45mila euro e spiccioli; l’illuminazione pubblica 180mila, ponti e passerelle 20mila, le rotatorie 550mila e le piste ciclabili quasi due milioni: un milione e mezzo per il piano Mover, 220mila per la pista di via Fratti e 218mila, finanziati dalla Regione, per la Ciclovia Tirrenica. Edifici e strutture di proprietà del Comune si prendono un’altra discreta fetta della torta: 55mila euro per le manutenzioni straordinarie degli immobili; 41mila gli impianti sportivi, 330mila gli edifici scolastici, 49mila i nidi. E altri due milioni e 600mila euro sono stanziati per vari interventi di messa in sicurezza.