Viareggio mai vista (così) dall’alto In arrivo la ruota panoramica Un concorso per scegliere il logo

VIAREGGIO

La ruota panoramica AltraVista Wheel, la più grande ruota itinerante del mondo, è in arrivo a Viareggio. Martedì, infatti, i tir che trasportano la ruota arriveranno in città e inizieranno le operazioni di montaggio ed installazione dell’attrazione. L’ inaugurazione ufficiale il 22 e la ruota rimarrà in pianta stabile sino a fine settembre.

Quali sono le novità introdotte da questa nuova attrazione? La ruota panoramica TP50 è la prima ruota panoramica al mondo che fa uso di una tecnologia green. Grazie ad un sistema rigenerativo, la ruota Di AltraVista Wheel riconverte in energia elettrica l’energia cinetica generata in fase di discesa che altrimenti andrebbe dispersa, sotto forma di calore, durata le fasi di frenata e di carico sbilanciato delle vetture. Questo innovativo sistema rigenerativo consente alla ruota una elevata efficienza energetica, recuperando energia nelle fasi in cui i convenzionali sistemi la disperdono, abbattendone l’impatto energetico sia in termini ecologici che economici. I benefici evidenti di questo sistema stanno nel fatto che tutta l’energia elettrica ceduta alla rete in fase di rigenerazione è prodotta a costo zero, senza l’utilizzo di alcuna fonte energetica non rinnovabile e in modo pulito, senza rilascio di anidride carbonica nell’ambiente.

La filosofia green che AltraVista Wheel ha adottato consiste in un’energia rinnovabile, perché trasforma l’energia cinetica dispersa nelle fasi di frenata in energia elettrica; ecosostenibile, poiché consente un consumo più razionale e risparmio di fonti energetiche per l’ente distributore; ecosensibile, perché rispetta l’ambiente senza rilasciare C02 o addirittura abbattendola nella bilancia energetica. In aggiunta, il servizio di AltraVista Wheel comprende la disponibilità a noleggio di biciclette elettriche che si ricaricano direttamente tramite il sistema Green della ruota stessa. In occasione dell’inaugurazione della ruota panoramica, verranno istituiti due diversi contest a cui tutti, viareggini e non, potranno partecipare. Il primo consentirà ai concorrenti di ideare un logo. Il vincitore vedrà la propria creazione diventare il logo ufficiale della ruota panoramica di Viareggio.

Il secondo contest vedrà invece premiata la miglior foto della ruota realizzata durante l’evento. La ruota panoramica TP50 è alta circa 50 metri e dispone di 36 vetture con seduta e pareti trasparenti, per offrire una vista mozzafiato a 360° sulla città. La ruota dispone di un sistema software illuminante, programmabile secondo le singole esigenze e differenti location. Il Vintage Design anni ‘70 che contraddistingue la ruota, con tonalità bianche e azzurre, si armonizza perfettamente con l’ambiente urbano circostante ed il cielo. La sicurezza di ogni singola vettura (safety system) è garantita dal blocco chiusura esterno non accessibile dai passeggeri che si trovano in vettura e dall’altezza delle protezioni perimetrali che è stata aumentata per evitare ogni sorta di rischio.