VIAREGGIO, la "Zattera" pronta a salpare con l'Info Point aperto tutto l'anno

La “Zattera“ si prepara finalmente a salpare. "E per i prossimi due anni resterà a disposizione di turisti e bagnanti, facendo tutto l’anno attività di informazione, promozione e biglietteria" spiega l’assessore al turismo Alessandro Meciani; che nel 2021, dopo i lavori di recupero del piccolo edificio alle porte della Passeggiata, inaugurò l’Info Point. Rimasto chiuso in quest’inizio d’estate, tra le proteste di Lega e Fratelli d’Italia, in attesa della gara per l’affidamento.

Ma la svolta adesso è arrivata. La gestione dell’ufficio informazioni turistiche lo scorso 22 giugno è stata affidata in via temporanea (l’esecutività arriverà all’esito dei controlli fiscali di prassi) alla cooperativa So&Co di Firenze, che si è aggiudicata il servizio per due anni proponendo un’offerta di 130mila euro con un ribasso di 14mila euro rispetto alla base di partenza.

Il punto informazioni turistiche, secondo il contratto di servizio stipulato dal Comune, dovrà rimanere aperto tutti i giorni nei mesi tra giugno e settembre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30. E poi ad aprile e maggio tutti i giorni dalla 10 alle 13 e sabato, domenica e festivi anche con turno pomeridiano, dalle 16 alle 20. Da ottobre a marzo la “Zattera“ sarà attiva il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Nel periodo di Carnevale (dal sabato della settimana precedente al primo corso e e fino al gran finale) sarà a disposizione tutti i giorni dalla 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Unici giorni di chiusura il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio.