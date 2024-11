Viareggio, la Lega Navale issa una cima rossa per fermare la violenza sulle donne

Viareggio, 25 novembre 2024 - Anche quest’anno la sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana ha aderito all’iniziativa “Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne”, campagna alla sua seconda edizione voluta e ideata dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana Nazionale per promuove e sensibilizzare i propri soci e il settore nautico su questo dilagante problema sociale. “Nel fine settimana appena concluso che ha preceduto la giornata contro la violenza di genere -lunedì 25 novembre- i Soci della nostra Sezione hanno aderito alla campagna promossa dalla Presidenza Nazionale issando sull'albero della propria imbarcazione un nastro rosso e uscendo in mare con questo simbolo per manifestare la propria vicinanza e solidarietà a questa iniziativa- ha spiegato il Presidente LNI Viareggio, Marco Serpi -. La cima rossa scelta come simbolo della campagna, vuole testimoniare un supporto offerto alle donne in difficoltà e un legame che unisce le 255 Sezioni e Delegazioni della LNI nella condanna alla violenza di genere. Nel nostro intento quello di denunciare ogni forma di violenza fisica e psicologica e di discriminazione economica e sociale perpetrata nei confronti delle donne e di promuovere sul territorio iniziative culturali, sportive e di formazione legate al mare e alla nautica che mettano al centro la promozione dei valori del rispetto, della solidarietà e dell’inclusione sociale, che orientano ogni giorno l’operato della Lega Navale Italiana, in particolare verso i giovani. A nome del Consiglio Direttivo della nostra Sezione ed anche mio personale, desidero ringraziare tutti i Soci che, malgrado l’impegni e le condizioni meteo, hanno aderito numerosi all’iniziativa e ricordare che nell’ambito di questa campagna, la LNI promuove il servizio pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio “1522”, un numero gratuito e una app, attivi 24 ore su 24 con operatrici specializzate per le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.”