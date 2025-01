Viareggio, la Cittadella passa alla Fondazione Carnevale

Viareggio (Lucca), 17 gennaio 2025 – Da oggi la Cittadella è di proprietà della Fondazione Carnevale. Un momento storico, atteso da tempo, che si è concretizzato grazie alla volontà dell'amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) e della Fondazione Carnevale. Con la firma dell'atto, sottoscritto tra Comune di Viareggio e Fondazione, siglato dall'assessora Laura Servetti, delegata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e dalla presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci, alla presenza del notaio Francesco De Stefano, l'immobile viene conferito dal Comune di Viareggio all'Ente del Carnevale.

Un passaggio importante soprattutto per mettere le basi per i nuovi investimenti che porteranno alla realizzazione del parco del Carnevale, che unirà creatività e storia, produzione e valorizzazione delle tradizioni, ambiente e fruibilità. La Cittadella, progettata da Francesco Tomassi, dal 2001 è la fabbrica del Carnevale di Viareggio. Al centro di un articolato progetto culturale, dal 2017 ad oggi, ha visto ridefiniti e riqualificati gli spazi espositivi e museali, gli archivi storici, i laboratori didattici e interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli hangar in cui lavorano gli artisti. Adesso gli investimenti si concentreranno nella realizzazione del grande parco urbano, progettato da Paolo Riani, in collaborazione con gli uffici del Comune, che comprenderà aree verdi, spazi polifunzionali per spettacoli all'aperto e al chiuso, percorsi ciclabili, la valorizzazione del parco fluviale, nuovi laboratori riservati agli artisti delle mascherate in gruppo e parcheggi.