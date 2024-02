Viareggio, incendio in appartamento: donna in ospedale per intossicazione da fumo

Viareggio (Lucca), 6 febbraio 2024 -I vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio sono intervenuti nel pomeriggio in via Maroncelli per spegnere un incendio che si era sviluppato in una appartamento al piano terra. L'incendio, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha interessato la camera da letto, causando la distruzione del mobilio contenuto all'interno e interessando coi suoi fumi anche il piano superiore, abitato dal nipote della occupante. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili i due appartamenti. La donna è stata presa in carico dai sanitari del 118 e portata in ospedale per accertamenti.