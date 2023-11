Viareggio, giovane operaio ferito gravemente a un piede

Viareggio (Lucca), 29 novembre 2023 – Incidente sul lavoro a Viareggio (Lucca) dove un operaio di 24 anni ha riportato un trauma a un piede mentre lavorava con escavatore in via Aurelia, nel quartiere Bicchio dove sono in corso dei lavori stradali. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in ambulanza in codice rosso. Sul posto è intervenuto anche personale dell'Usl della Prevenzione sul lavoro