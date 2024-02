Viareggio Cup. Pallonate d’arte firmate da Adamo

Pallonate artistiche...per colorare il mondo. Marco Adamo, romano di 42 anni, è il nome che firma "Viareggio 74", la tela di 150x100 che lunedì verrà data in premio alla squadra vincitrice della Viareggio Cup-Coppa di Carnevale proprio dalle mani dell’allenatore Mauro Tassotti. E’ stata la galleria d’arte di Federico Contini a scegliere l’originale opera, capace di esprimere su tela – non con pennellate ma con pallonate – proprio le impronte colorate impresse da Adamo, ex giocatore di calcio, che riesce a fissare i colori in modo istantaneo – evitando che la vernice possa colare dalla superficie della palla – grazie ad una action painting realizzata con colpi rapidissimi col collo del piede in circa mezz’ora di calciate. Per l’occasione sono stati scelti i colori del logo della ’V’ della Viareggio Cup. "Questa manifestazione è sempre stato un sogno per me – racconta l’artista – visto che a 21 anni ho dovuto abbandonare le competizioni nei dilettanti. E proprio durante un allenamento su terreno fangoso, mi colpì l’impronta di una pallonata finita contro un muro. Un effetto che mi ha lasciato anni e anni a riflettere, fino al fatale incontro con mia moglie, mercante d’arte, che mi ha stimolato, da adulto, a recuperare quell’istinto artistico legato allo sport ’mettendo in campo’ i colori. Il successo è stato incredibile e lusinghiero: molti collezionisti preferivano le mie tele a quelle dei nomi illustri". Tra l’altro una tela di Adamo è esposta allo stadio Filadelfia di Superga.

Francesca Navari