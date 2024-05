Viareggio, crolla il tetto al liceo scientifico Barsanti e Matteucci: ha ceduto una trave

Viareggio, 7 maggio 2024 – Una parte del tetto di un'aula nella sede distaccata del liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio è crollata stamani, poco dopo la ricreazione: non risultano feriti.

In seguito al cedimento, accompagnato da un boato, sei delle aule della palazzina che ospita la sede distaccata sono state spostate momentaneamente nella palestra della scuola per non interrompere l'attività didattica. Sul posto, per tutta la mattinata, si sono succeduti i sopralluoghi di vigili del fuoco, commissariato di polizia e amministrazione provinciale, presente con il presidente Luca Menesini, il vice presidente Nicola Conti e il dirigente dell'edilizia scolastica, l'architetto Fabrizio Mechini.

Il crollo si è verificato intorno alle 9,30 ed è stato causato dal cedimento di una trave della copertura con conseguente «caduta di una porzione di tetto sul solaio/soffitto sottostante su cui si sono depositati detriti e tegole rotte. In virtù di questo docenti e alunni» della classe che si trova al 2/o piano, «hanno sentito il forte rumore del crollo, senza che gli spazi interni della aule fossero interessate da segni di pericolo visibili. I detriti sono rimasti tra il tetto e il sottotetto che ha svolto la sua funzione di sicurezza».

Lo spiega in una nota la Provincia di Lucca spiegando che l'aula della classe «sarà interdetta fino a data da destinarsi». «Sulle cause del cedimento, che ha riguardato una porzione dell'edificio succursale lato via Mazzini dov'è ubicata anche la farmacia comunale, al momento - prosegue la Provincia - i tecnici non si esprimono e si dichiarano abbastanza increduli perché le verifiche effettuate non hanno evidenziato segni di infiltrazioni d'acqua né di umidità, né sono emersi altri elementi critici che possono essere ricollegati al cedimento della trave in legno e nemmeno sono giunte alla Provincia segnalazioni da parte della scuola. Le verifiche tecniche hanno riguardato tutto l'immobile interessato dall'evento».

In questi giorni le ditte incaricate dalla Provincia «interverranno per mettere in sicurezza provvisoria la porzione di edificio interessata dal cedimento e coprire il 'buco’ creatosi per impedire infiltrazioni di acqua piovana. Successivamente l'ente di Palazzo Ducale elaborerà un progetto di ripristino e messa in sicurezza definitivo con relativo stanziamento delle risorse economiche necessarie».

La Provincia ricorda che nella succursale sono stati effettuati sia la piano terra che al piano superiore, prima del 2000, «interventi strutturali per adeguare gli spazi interni alle necessità di ambienti idonei ad un edificio scolastico, con l'installazione di cerchiature in travi e pilastri in ferro». Il liceo è di proprietà del Comune ma consegnato ad uso gratuito con convenzione nel 1998 alla Provincia (titolare dell'edilizia delle scuole superiori) in base alla Legge 23 del 1996.