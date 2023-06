Viareggio capitale della ricerca Oltre 400 scienziati ad ’Animma’ Panel internazionale sul nucleare

Tutto pronto per l’8ª edizione di "Animma", la conferenza internazionale su "Advancements in Nucler Instrumentation Measurements Methods and their Application", organizzata dalla Caen Spa di Viareggio in collaborazione con l’Università di Pisa e ospitata al Real Collegio di Lucca. Per una settimana, la triade Viareggio-Lucca-Pisa sarà una vera e propria capitale dell’innovazione e della ricerca sulla strumentazione nucleare, sulle tecniche di misurazione e sulle relative applicazioni.

La manifestazione si articola in una fase ’preliminare’, con un workshop dedicato a laureati, dottorandi e dottorati che si svolgerà al dipartimento di ingegneria nucleare dell’Università di Pisa, e nella conferenza vera e propria, che vedrà la partecipazione di circa 400 scienziati che rappresentano la punta di diamante del settore nucleare. L’evento ha incluso sessioni tecniche e workshop, con più di 160 interventi orali e un totale di oltre 300 contributi scientifici presentati.

"Si ritroverà in un unico posto l’intero mondo della strumentazione di misura nucleare – spiega il vicepresidente di Caen Massimo Morechi – proprio per cercare di massimizzare il beneficio di avere 400 scienziati rtutti insieme. Ragioneremo sulle tecnologie da utilizzare, nell’ottica generale di far sviluppare sempre di più attività legate al nucleare sotto tutti gli aspetti: e quindi sviluppo dei reattori per l’energia; sistemi di misurazione per la sicurezza; ambiente; salvaguardie nucleari, e dunque rispetto della non proliferazione; fino alle importantissime applicazioni della medicina nucleare e l’uso degli isotopi per le terapie sul cancro".

Questo mare magnum verrà trattato in sessioni parallele: ci saranno sempre quattro presentazioni in simultanea che andranno avanti per una settimana. Nello specifico, saranno trattati undici campi di applicazione della ricerca sul nucleare. Una vera e propria immersione a 360 gradi nell’attività scientifica più recente. Non a caso, una fetta non irrilevante delle presentazioni riguarderà le ultime innovazioni. "Penso che sia un evento sicuramente unico nella sua tipologia, molto specializzato per l’aspetto soluzioniinnovazioni riguardo alle misure nucleari – conclude Morechi –: i 400 esperti che si raduneranno qua da tutto il pianeta rappresentano il massimo della competenza mondiale in termini di progettazione e applicazione sul nucleare".

