Viareggio calcio. Il riassetto societario: "Vogliamo garantire un futuro alla squadra"

Il viareggino Mario Del Pistoia è il nuovo presidente del Viareggio Calcio, la prima squadra cittadina che milita attualmente nel massimo campionato regionale di Eccellenza (dopo aver vinto tre campionati di seguito in Seconda, Prima categoria e Promozione) e che ha un settore giovanile in forte e costante espansione. Ieri mattina al Marco Polo Sports Center è stato presentato ufficialmente il nuovo assetto societario del club bianconero.

Il nuovo CdA è composto dallo stesso Del Pistoia, da Andrea Strambi (che di fatto è stato confermato nella carica che già aveva di amministratore delegato), da Simonetta Barabino (la moglie di Marcello Lippi) e da Valerio Barsella (uomo fidato della famiglia Marcucci al Ciocco a Lucca). I tre soci del Marco Polo Sports Center (famiglie Lippi, Marcucci e Del Pistoia) detengono adesso il 78% delle quote (equamente ripartite con il 26% ciascuno) mentre l’ex presidente Giuliano Tomei avrà la quota di minoranza col 22%.

Mario Del Pistoia si è presentato in questo suo nuovo ruolo presidenziale (la cui assegnazione era comunque nell’aria da tempo) con eleganze e idee chiare, ragionando come sua abitudine e stile in maniera imprenditoriale: "Vogliamo dare solidità, concretezza e futuro alla società. Il primo step che ci eravamo dati anni fa era quello di creare un’infrastruttura e abbiamo realizzato questo centro sportivo al Marco Polo che è diventato presto un punto di riferimento per la città. Ricordiamoci sempre infatti che la squadra è della città. E la città si è mossa. Il secondo step, come fortemente voluto da Marcello Lippi, è stata la creazione del settore giovanile. Ad oggi abbiamo 400 atleti... e non era scontato arrivare a questi numeri così presto. E abbiamo staff tecnici qualificati per tutte le categorie. L’intento è quello di riuscire a guadagnare quanto prima le categorie Elite con le nostre formazioni giovanili. Il modo in cui adesso altre società forti della Toscana ci guardano è un esempio della credibilità che ci siamo conquistati coi fatti ed il lavoro".

"E poi ci sono i risultati della prima squadra, che ha fatto un percorso significativo anche al di sopra delle aspettative – continua nella sua approfondita analisi Del Pistoia – vincere tre campionati in tre anni non era affatto facile, né tanto meno scontato. Vincere non lo è mai. E per questa stagione abbiamo sempre dichiarato che l’obiettivo del club sono i playoff, per i quali siamo pienamente in corsa. Ci crediamo fortemente... e anche con le scelte fatte tra novembre e dicembre siamo andati decisi verso questa direzione. Abbiamo visto un cambio di passo e siamo contenti della strada intrapresa. La nostra volontà è portare il Viareggio in Serie D il prima possibile. Poi una volta lì, vedremo...".

Il neo-presidente bianconero ci ha poi tenuto a fare due ringraziamenti specifici: "Anzitutto ringrazio l’amministrazione comunale sia per come ci è stata sempre vicina, fin dall’inzio di questa avventura, sia per i lavori in corso allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ che oramai sono quasi ultimati. E poi un grande e sincero grazie di cuore va ai nostri supporters. Una tifoseria calorosa e spettacolare che non ha mai fatto mancare il proprio affetto... anche nei momenti di difficoltà. I tifosi viareggini hanno la nostra stessa passione".

Simone Ferro